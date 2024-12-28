Александр Мостовой: «Любимое новогоднее блюдо – оливье, приготовленный моей мамой! За жизнь каких только салатов не ел, прожил много лет в Европе – мамин ни с чем не сравнить!»
Александр Мостовой рассказал о любимом новогоднем блюде.
«Мое любимое новогоднее блюдо – это салат оливье, приготовленный моей мамой! Именно мамой!
Поверьте мне, за свою жизнь каких только салатов я не ел... Тем более что прожил много лет в Европе. И могу смело сказать, что мамин салат ни с чем не сравнить!
Новый год планирую встретить как и всегда! Сначала заедем к родителям, а затем будем спокойно отмечать дома. Хотя родители иногда ложатся, не дожидаясь полуночи! (Смеется.) Но в общем, как и все, в кругу семьи!» – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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