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  • Широков о Барко: «Не хочу даже сравнивать с Титовым и Аленичевым – небо и земля. Они бы его обыгрывали спиной вперед. Бегает с мячом, передерживает, не сказать, что спартаковский игрок»
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Широков о Барко: «Не хочу даже сравнивать с Титовым и Аленичевым – небо и земля. Они бы его обыгрывали спиной вперед. Бегает с мячом, передерживает, не сказать, что спартаковский игрок»

Роман Широков считает, что Эсекиэль Барко передерживает мяч.

– Почему не поменял мнение о Барко? Манеру он не поменял. Бегает с мячом. Просто когда у тебя так много мяча, не может не быть результативных действий. Они и есть. Их не может не быть. Если бы он играл чуть более рационально, было бы больше пользы – быстрее бы расставался с мячом. Но для этого надо быть или Титовым, или Аленичевым, если говорить применительно к этой позиции. Но в этом случае Барко играл бы на другом уровне, его бы в «Спартаке» не было.

Он мяч передерживает, не сказать, что это прямо спартаковский игрок. Не хочу его даже сравнивать с Титовым и Аленичевым – это небо и земля, просто без шансов для Барко.

Титов и Аленичев сильнее были?

– Они бы его обыгрывали спиной вперед. Ты же видишь тенденции, почему все время бегаешь с мячом? Он был бы намного эффективнее, если бы с мячом расставался быстрее. Он бы к нему все равно приходил, только в более опасной позиции, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoЭсекиэль Барко
logoДмитрий Аленичев
logoРоман Широков
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