Тьерри Анри: «Давайте не будем прибивать Гвардиолу. Когда ты на вершине, то пытаешься измениться, чтобы там остаться. Когда ты там, где «Ман Сити», то пытаешься быть хорошим парнем»
«Манчестер Сити» под руководством тренера выиграла 1 из 11 последних матчей.
«Скажу одну вещь про эту команду – подобное случилось впервые в карьере Пепа Гвардиолы. Давайте не будем прибивать этого парня и команду за то, что происходит.
Нельзя сказать, что он может покинуть свой пост – Пеп не такой тренер. Он очень жесткий и энергичный, когда выигрывает, потому что хочет удержаться на этой планке.
И он стал более приятным, когда оказался в кризисе. Команда играет не очень хорошо, но он говорит: «Я люблю свою команду. Они играли очень хорошо».
А иногда он выбегает на поле и высказывает своей команде, когда они выиграли со счетом 3:0, но он спорит с тем, кто сделал неточный пас.
Мне это нравится. Когда ты на вершине, то пытаешься измениться, чтобы там остаться. Когда ты там, где сейчас «Ман Сити», то пытаешься быть хорошим парнем», – сказал бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.
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