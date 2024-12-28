Сунесс о поведении Бруну на поле: «Он стал помехой для «МЮ». Какой пример он подает молодым игрокам? Чтобы стать топ-игроком, нужны не только навыки, но и психологическая стойкость»

Грэм Сунесс раскритиковал поведение Бруну Фернандеша на поле.

«Рубену Амориму предстоит принять много важных решений, и, возможно, одно из самых важных – есть ли будущее у Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед». Фернандеш, несомненно, является их самым талантливым игроком при игре с мячом. Он не уступает никому в Премьер-лиге по делать разрезающие передачи, но в остальном его игра явно хромает.

Выходки, когда игра не ладится, постоянное размахивание руками, пожимание плечами при взгляде на товарищей по команде – и при этом он носит капитанскую повязку. Какой пример он подает Кобби Майну , Амаду Диалло и Алехандро Гарначо , молодым игрокам, которые только пробивают себе дорогу в футболе? Капитана выбирают для того, чтобы он был лидером, подавал пример всем остальным в раздевалке.

Он, безусловно, имеет творческую идею в голове и умеет воплощать ее в жизнь, и я уверен, что на каждой тренировке бывают моменты, когда главный тренер и его тренерский штаб подталкивают друг друга локтями и восклицают «вау», когда Фернандеш играет с мячом. Но я думаю, что он стал помехой для «Манчестер Юнайтед».

Я не считаю его плохим игроком, но такое поведение вызвано разочарованием. В этом сезоне он уже трижды удалялся с поля, а сейчас только декабрь. Я никогда не забуду, как он отреагировал на то, что «Ливерпуль» забил три первых мяча, когда «Манчестер Юнайтед» проиграл на «Энфилде» со счетом 0:7. Он просто бросил полотенце, ходил вокруг, указывая пальцами на своих партнеров по команде и пожимая плечами.

Для тех, кто читает это, я процитирую песню Билли Оушена: «Когда дела идут плохо, крутые начинают действовать». Но Фернандеш этого не делает. Его действия на «Энфилде» показали, в каком состоянии находится его психологическая стойкость. И я считаю, что для того, чтобы стать топ-игроком, недостаточно просто обладать навыками, ему нужно проявлять психологическую стойкость, дисциплину и самоотдачу.

В раздевалках успешных команд его негативная реакция на ошибки партнеров по команде была бы пресечена в первую же неделю тренировок. На тренировках лидеры команды ставили бы его на место, как физически, так и словесно: «Заткнись и займись делом».

Я никогда не был частью команды, которая сдавалась, мне всегда везло работать в командах с игроками, у которых был сильный характер. Когда я стал капитаном «Ливерпуля», наш тренер Джо Фэган отвел меня в сторонку и сказал: «Не делай ничего другого, сначала делай свою собственную работу, и если все будет идти хорошо, тогда уже помогай окружающим».

Я никогда не указывал пальцем на своих товарищей, когда дела шли неважно. Будучи капитаном, я сам чувствовал большую ответственность, когда что-то шло не так, и пытался все исправить, но мне повезло, потому что в моих командах было четыре или пять капитанов, которые были вдохновляющими фигурами.

Есть ли сейчас в раздевалке «Манчестер Юнайтед» игрок, к которому относится что-нибудь из вышеперечисленного? Глядя и слушая, как новый тренер говорит о «выживании», и наблюдая за языком его тела, замечаешь, что он теперь полностью осознает масштаб задачи по возвращению этого гигантского футбольного клуба на законное место.

На очереди у них «Ньюкасл», затем их главные соперники «Ливерпуль» и «Арсенал», который работает на полную катушку, но сейчас играет без своей главной угрозы в лице Букайо Сака. В ближайшее время «Юнайтед» будет не легче», – написал бывший футболист «Ливерпуля» в своей колонке.