Александр Мостовой: «Еще пару матчей – и Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ». В его качествах никто и не сомневался»
Александр Мостовой прокомментировал игру Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«ПСЖ» выиграл матч у «Ланса» в 1/32 финала Кубка Франции (1:1, 4:3 по пенальти) благодаря двум сэйвам российского вратаря в серии 11-метровых.
«Матвей Сафонов – молодец, не зря уехал.
Очевидно было, что ему нужно пройти адаптацию, понять требования тренера, привыкнуть к партнерам. В его качествах, думаю, никто и не сомневался.
Можно только порадоваться за Матвея. Думаю, еще пару матчей, и он станет основным голкипером «ПСЖ», – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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