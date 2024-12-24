Александр Мостовой: «Еще пару матчей – и Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ». В его качествах никто и не сомневался»

Александр Мостовой прокомментировал игру Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«ПСЖ» выиграл матч у «Ланса» в 1/32 финала Кубка Франции (1:1, 4:3 по пенальти) благодаря двум сэйвам российского вратаря в серии 11-метровых.

«Матвей Сафонов – молодец, не зря уехал.

Очевидно было, что ему нужно пройти адаптацию, понять требования тренера, привыкнуть к партнерам. В его качествах, думаю, никто и не сомневался.

Можно только порадоваться за Матвея. Думаю, еще пару матчей, и он станет основным голкипером «ПСЖ », – сказал Александр Мостовой .