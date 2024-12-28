Быстров о Кержакове: «Саша в великолепной форме, готов заявиться в РПЛ. У нас сейчас такой футбол, что можно вернуться»

Владимир Быстров пошутил насчет возвращения Александра Кержакова в Мир РПЛ.

— В Дубае вы много времени проводили с Кержаковым. Как у него дела?

— Смотрится хорошо. Думаю, готов заявиться в РПЛ .

— Да ладно.

— Конечно. Почему нет? У нас сейчас такой футбол, что, в принципе, можно вернуться.

— Мы, наоборот, ждем, когда Кержаков снова тренировать начнет.

— Да он готов и тренировать, и играть. Саша в великолепной форме, — сказал экс-игрок сборной России.