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Быстров о Кержакове: «Саша в великолепной форме, готов заявиться в РПЛ. У нас сейчас такой футбол, что можно вернуться»

Владимир Быстров пошутил насчет возвращения Александра Кержакова в Мир РПЛ.

— В Дубае вы много времени проводили с Кержаковым. Как у него дела?

— Смотрится хорошо. Думаю, готов заявиться в РПЛ.

— Да ладно.

— Конечно. Почему нет? У нас сейчас такой футбол, что, в принципе, можно вернуться.

— Мы, наоборот, ждем, когда Кержаков снова тренировать начнет.

— Да он готов и тренировать, и играть. Саша в великолепной форме, — сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoАлександр Кержаков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Быстров
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