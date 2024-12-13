Дзюба о задачах в 2025 году: «Сохраниться с «Акроном» в РПЛ, побить рекорды Кержакова и Лоськова»
Артем Дзюба назвал задачи в 2025 году.
– Цель Дзюбы на 2025 год?
– Напрямую сохраниться с «Акроном» в РПЛ и забраться как можно выше в таблице.
Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова. И поменьше травм, – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Дзюба забил 232-й гол в карьере – «Зениту». До рекорда Кержакова – один мяч
Дзюба набрал 246-е очко по «гол+пас» в чемпионате России. До рекорда Лоськова – 9 баллов
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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