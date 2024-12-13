Дзюба о задачах в 2025 году: «Сохраниться с «Акроном» в РПЛ, побить рекорды Кержакова и Лоськова»

Артем Дзюба назвал задачи в 2025 году.

– Цель Дзюбы на 2025 год?

– Напрямую сохраниться с «Акроном » в РПЛ и забраться как можно выше в таблице.

Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова . И поменьше травм, – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба .

Дзюба забил 232-й гол в карьере – «Зениту». До рекорда Кержакова – один мяч

Дзюба набрал 246-е очко по «гол+пас» в чемпионате России. До рекорда Лоськова – 9 баллов