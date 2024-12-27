Оуэн осудил свист фанатов «Ман Сити» в адрес игроков: «Долгие годы невероятного успеха, лучший футбол, который видел мир. И когда команда нуждается в болельщиках больше всего…»

Майкл Оуэн осудил поведение болельщиков «Манчестер Сити».

Фанаты «горожан» освистали свою команду после ничьей с «Эвертоном » в 18-м туре АПЛ (1:1).

«Ого! Фанаты «Ман Сити » освистывают свою команду в концовке.

Долгие годы невероятного успеха, лучший футбол, который когда-либо видел мир. И когда команда нуждается в них [болельщиках] больше всего…» – написал бывший нападающий сборной Англии.

«Манчестер Сити» выиграл лишь один из 13 последних матчей. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 28 очков.