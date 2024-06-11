Ноэль Галлахер: «Если бы «Сити» не купил шейх Мансур, происходило бы одно поглощение за другим. Глядя на «Эвертон» внизу таблицы, думаю, что мы могли быть на их месте, если не хуже»
Ноэль Галлахер высказался об успехах «Манчестер Сити» в последние годы.
«Идеальная аналогия, думаю, звучит так: «Если хочешь узнать, как все было раньше, посмотри на «Эвертон».
Если бы шейх Мансур не купил «Манчестер Сити», происходило бы одно поглощение за другим, [в руководстве] появлялись бы всевозможные придурки, и это привело бы к неудачам и невыполненным обещаниям. Глядя на «Эвертон», который находится в самом низу таблицы, на снятие с них очков, я думаю: «Если бы не Божья милость, у нас было бы так же». Мы могли бы быть на их месте, если не хуже.
У меня двое сыновей, которые болеют за «Сити». Старшему больше нравится женская команда. Но младший сын, которому 13 лет, понимает, как ему повезло. Его первое воспоминание – это гол Серхио Агуэро. Я всегда говорю ему: «Ты родился в абсолютно подходящее время». Он не видел ничего, кроме славы. Но я говорю ему: «Рано или поздно, когда Пеп Гвардиола уйдет, тебе придется пройти через боль», – сказал музыкант и бывший участник группы Oasis, болеющий за «Манчестер Сити».
Ай кант би нован еееееееееелс
гив ми джин эн тоник!
Сразу вспомнился культовый диалог:
— Когда вас спросили, откуда деньги, Рамзан, вы сказали: «Хвала Аллаху».
— Я и сейчас говорю, Аллах даёт.
— Вас о чём не спросишь, вы говорите, от Аллаха.
— А ты докажи, что не Аллах!
Так что он прав на все 💯 %