Ноэль Галлахер: «Если бы «Сити» не купил шейх Мансур, происходило бы одно поглощение за другим. Глядя на «Эвертон» внизу таблицы, думаю, что мы могли быть на их месте, если не хуже»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро болельщики Пеп Гвардиола Мансур бен Зайед аль-Найян Ноэль Галлахер Футбол

Ноэль Галлахер высказался об успехах «Манчестер Сити» в последние годы.

«Идеальная аналогия, думаю, звучит так: «Если хочешь узнать, как все было раньше, посмотри на «Эвертон».

Если бы шейх Мансур не купил «Манчестер Сити», происходило бы одно поглощение за другим, [в руководстве] появлялись бы всевозможные придурки, и это привело бы к неудачам и невыполненным обещаниям. Глядя на «Эвертон», который находится в самом низу таблицы, на снятие с них очков, я думаю: «Если бы не Божья милость, у нас было бы так же». Мы могли бы быть на их месте, если не хуже.

У меня двое сыновей, которые болеют за «Сити». Старшему больше нравится женская команда. Но младший сын, которому 13 лет, понимает, как ему повезло. Его первое воспоминание – это гол Серхио Агуэро. Я всегда говорю ему: «Ты родился в абсолютно подходящее время». Он не видел ничего, кроме славы. Но я говорю ему: «Рано или поздно, когда Пеп Гвардиола уйдет, тебе придется пройти через боль», – сказал музыкант и бывший участник группы Oasis, болеющий за «Манчестер Сити».

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19 комментариев
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Ноэль Галлахер: "Если бы Сити не купил шейх Мансур, то с Сити так же как и с Эвертона могли бы начать снимать очки за наши финансовые махинации, но Сити повезло с хозяевами."
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Ай нид ту би майсееееееееееееелф
Ай кант би нован еееееееееелс
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Если бы за 115 нарушений Сити получил наказание, то вы и были бы внизу таблицы, но очки снимают только с Эвертона.
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Ответ Groondler
Ай нид ту би майсееееееееееееелф Ай кант би нован еееееееееелс
айм филлин супер соник
гив ми джин эн тоник!
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Ребят, вам не надоела однообразная болтовня? причём про всех стандартно
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«Если бы не Божья милость, у нас было бы так же».

Сразу вспомнился культовый диалог:

— Когда вас спросили, откуда деньги, Рамзан, вы сказали: «Хвала Аллаху».
— Я и сейчас говорю, Аллах даёт.
— Вас о чём не спросишь, вы говорите, от Аллаха.
— А ты докажи, что не Аллах!
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Ответ superbro
Если бы за 115 нарушений Сити получил наказание, то вы и были бы внизу таблицы, но очки снимают только с Эвертона.
Доказать кто будет? Или верим наслово??
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Все верно.Футбол цикличен
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Я думал это Галлахер из Челси. Подумал: ничего себе он трансферный запрос сделал
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А есть у Сити другие известные болелы? Почему этот чел постоянно за всех говорит?
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Я как раз начал болеть за Сити, когда они вылетели в чемпионшип. Вернулись. А потом ещё раз вылетели.
Так что он прав на все 💯 %
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Да все правильно Ноэль говорит. Когда Ман Сити был на уровне Крю Александры, то болельщики всяких Арсеналов, Ливерпулей, Эвертонов и Астон Вилл потешались над ними. Теперь же они просто завидуют, что бабло пришло именно к Сити, а не к ним. И все эти намешки про мешок и 115 нарушений - просто от зависти, ведь они рады были оказаться на месте Сити.
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Ответ Groondler
Ай нид ту би майсееееееееееееелф Ай кант би нован еееееееееелс
Не тот брат Галлахер :)
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Ответ dimonivanov
А есть у Сити другие известные болелы? Почему этот чел постоянно за всех говорит?
Есть, но говорить хочет именно Ноэль, он активный болельщик, часто бывает на матчах, а соответственно и в эфиры зовут. А другие, значит, не могут. Том Хэнкс болеет за Астон Виллу, хоть одно его интервью про клуб видел?
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Ответ dimonivanov
А есть у Сити другие известные болелы? Почему этот чел постоянно за всех говорит?
Ну Галлахеры реально давно за Сити, до вливания нефтяных денег
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Да все правильно Ноэль говорит. Когда Ман Сити был на уровне Крю Александры, то болельщики всяких Арсеналов, Ливерпулей, Эвертонов и Астон Вилл потешались над ними. Теперь же они просто завидуют, что бабло пришло именно к Сити, а не к ним. И все эти намешки про мешок и 115 нарушений - просто от зависти, ведь они рады были оказаться на месте Сити.
Так прикол еще и в том, что некоторые тратят на таком же уровне, а результата нет))
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