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Фанаты «МЮ», «Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» выступят против повышения цен на билеты. Совместные акции пройдут перед матчами команд в АПЛ

Фанаты клубов Манчестера и Ливерпуля выступят против подорожания билетов на игры.

Болельщики «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» планируют совместные акции протеста против роста цен на билеты.

Ранее стало известно, что «Юнайтед» повысит цену за билет на матчи до 66 фунтов и отменит льготы до конца сезона.

Почти все клубы АПЛ уже подняли цены на билеты в этом сезоне. Фанаты обеспокоены, что некоторые клубы теперь установят цену в 30 фунтов на билеты в гостевых матчах.

Протесты болельщиков пройдут у стадионов «Олд Траффорд» и «Энфилд» в воскресенье.

Группа болельщиков «Юнайтед» подготовила протестный баннер, который будет держать вместе с фантами «Эвертона» у входа на стадион.

Болельщики «Ливерпуля» и «Сити» также встретятся перед стадионом мерсисайдцев.

«Соперничество между этими четырьмя клубами было и остается яростным. Но мы все ходим на матчи, любим свой клуб и хотим сохранить футбол доступным для будущих поколений, одновременно защищая наследие и наши сообщества.

Единственный способ добиться этого – сотрудничество. Это наш первый шаг, движение будет расти» – заявил один из болельщиков «МЮ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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