Талиска близок к переходу из «Аль-Насра» Роналду в «Фенербахче»
Талиска близок к переходу в «Фенербахче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стамбульский клуб согласовывает детали перехода 30-летнего хавбека «Аль-Насра», который должен состояться в январе.
Ранее бразилец уже выступал в Турции – за «Бешикташ» с 2016 по 2018 год.
В 10 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии на счету Талиски 6 голов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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