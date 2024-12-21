Талиска близок к переходу из «Аль-Насра» Роналду в «Фенербахче» 

Талиска близок к переходу в «Фенербахче », сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стамбульский клуб согласовывает детали перехода 30-летнего хавбека «Аль-Насра », который должен состояться в январе.

Ранее бразилец уже выступал в Турции – за «Бешикташ» с 2016 по 2018 год.

В 10 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии на счету Талиски 6 голов.