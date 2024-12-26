«Фенербахче» хочет попробовать подписать де Брюйне. У хавбека истекает контракт с «Сити» (Fanatik)

«Фенербахче» хочет подписать Кевина де Брюйне.

Действующий договор 33-летнего бельгийского футболиста и «Манчестер Сити » рассчитан до завершения этого сезона.

Как сообщает Fanatik, турецкий клуб хочет попробовать приобрести хавбека в период зимнего трансферного окна, но готов подождать и до лета.

К футболисту также есть интерес в Саудовской Аравии и в МЛС.

В нынешнем сезоне Кевин де Брюйне забил 2 гола и сделал 2 передачи в 10 матчах АПЛ .