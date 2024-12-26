«Фенербахче» хочет попробовать подписать де Брюйне. У хавбека истекает контракт с «Сити» (Fanatik)
«Фенербахче» хочет подписать Кевина де Брюйне.
Действующий договор 33-летнего бельгийского футболиста и «Манчестер Сити» рассчитан до завершения этого сезона.
Как сообщает Fanatik, турецкий клуб хочет попробовать приобрести хавбека в период зимнего трансферного окна, но готов подождать и до лета.
К футболисту также есть интерес в Саудовской Аравии и в МЛС.
В нынешнем сезоне Кевин де Брюйне забил 2 гола и сделал 2 передачи в 10 матчах АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
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