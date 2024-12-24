«Ювентус» интересуется Томори. «Милан» просит 30 млн евро за защитника
Фикайо Томори может перейти в «Ювентус» из «Милана».
Туринский клуб проявляет интерес к 27-летнему защитнику.
Переговоры о трансфере могут пройти в Саудовской Аравии, где 3 января «Милан» и «Ювентус» сыграют за Суперкубок Италии.
Отмечается, что миланский клуб просит около 30 миллионов евро за футболиста.
«Ювентус», в свою очередь, готов взять игрока в аренду с обязательством выкупа на сумму, не превышающую 15 миллионов евро.
В этом сезоне Фикайо Томори провел 9 матчей в Серии А.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport Mediaset
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