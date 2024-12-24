«Ювентус» интересуется Томори. «Милан» просит 30 млн евро за защитника

Фикайо Томори может перейти в «Ювентус» из «Милана».

Туринский клуб проявляет интерес к 27-летнему защитнику.

Переговоры о трансфере могут пройти в Саудовской Аравии, где 3 января «Милан » и «Ювентус » сыграют за Суперкубок Италии.

Отмечается, что миланский клуб просит около 30 миллионов евро за футболиста.

«Ювентус», в свою очередь, готов взять игрока в аренду с обязательством выкупа на сумму, не превышающую 15 миллионов евро.

В этом сезоне Фикайо Томори провел 9 матчей в Серии А.