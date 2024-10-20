Эрик Гарсия почувствовал мышечный дискомфорт на разминке перед матчем с «Севильей». «Барса» выпустила Фати вместо него

Эрик Гарсия получил повреждение перед матчем с «Севильей».

Игрок «Барселоны» попал в стартовый состав своей команды на игру 10-го тура Ла Лиги , но во время разминки почувствовал дискомфорт в приводящей мышце правого бедра.

Было принято решение не выпускать 23-летнего футболиста на поле. Его место в составе занял Ансу Фати .