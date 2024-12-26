Аканджи о шансах «Сити» на титул: «Это не наша цель сейчас, но сезон еще не закончен. Нужно сосредоточиться на каждом матче»

Мануэль Аканджи высказался о надеждах «Манчестер Сити» на титул.

Сегодня «горожане» сыграли вничью с «Эвертоном » (1:1) в 18-м туре АПЛ.

«Сезон еще не закончен, но на данный момент это не наша цель. Нам нужно сосредоточиться на каждом матче, и следующая игра против «Лестера » тоже будет нелегкой, учитывая нашу форму.

Нам нужно сконцентрироваться на положительных моментах. Мы многое сделали хорошо. Мы хорошо защищались и хорошо атаковали, но не смогли завершить матч так, как хотели, иначе забили бы три или четыре гола», – сказал Amazon Prime защитник «Манчестер Сити ».

На данный момент «Сити» занимает 6-е место в АПЛ , однако по итогам тура может опуститься ниже. «Горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков, при этом у «красных» два матча в запасе.