Аканджи о шансах «Сити» на титул: «Это не наша цель сейчас, но сезон еще не закончен. Нужно сосредоточиться на каждом матче»
Мануэль Аканджи высказался о надеждах «Манчестер Сити» на титул.
Сегодня «горожане» сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) в 18-м туре АПЛ.
«Сезон еще не закончен, но на данный момент это не наша цель. Нам нужно сосредоточиться на каждом матче, и следующая игра против «Лестера» тоже будет нелегкой, учитывая нашу форму.
Нам нужно сконцентрироваться на положительных моментах. Мы многое сделали хорошо. Мы хорошо защищались и хорошо атаковали, но не смогли завершить матч так, как хотели, иначе забили бы три или четыре гола», – сказал Amazon Prime защитник «Манчестер Сити».
На данный момент «Сити» занимает 6-е место в АПЛ, однако по итогам тура может опуститься ниже. «Горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков, при этом у «красных» два матча в запасе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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