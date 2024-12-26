Аканджи об 1:1 с «Эвертоном»: «Результат несправедлив. Пропустили из ничего. «Сити» должен был забивать 3-4 гола, мяч просто не шел в ворота»
Мануэль Аканджи высказался о ничьей с «Эвертоном» (1:1).
«Я не думаю, что ничья – это справедливый результат. Мы создали много моментов, но, к сожалению, смогли забить только один гол и пропустили из ничего. Я считаю, мы должны были забивать три или четыре гола. Но мяч просто не шел в ворота.
Мы пытаемся атаковать, а потом теряем мяч. Такие вещи не должны происходить. Мы должны верить до последнего момента, что можем выиграть игру», – сказал защитник «Манчестер Сити» в интервью Amazon Prime.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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