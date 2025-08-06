«Динамо» Махачкала арендовало Мубарика у «Аль-Айна». Предусмотрена опция выкупа опорника

«Динамо» Махачкала арендовало Мехди Мубарика у «Аль-Айна».

«24-летний марокканский опорный полузащитник будет на правах аренды выступать за наш клуб до конца нынешнего сезона.

Права на футболиста принадлежат клубу «Аль-Айн » из Объединенных Арабских Эмиратов. В арендном соглашении между клубами прописана опция возможного выкупа игрока махачкалинским «Динамо».

Мехди начинал карьеру на родине – в клубе «Фатх Юнион Спорт». В 2022 году он перебрался в «Аль-Айн».

До перехода в «Динамо» по одному сезону провел в марокканских клубах – сначала в «Радже Касабланка», затем в «Видаде», в составе которого нынешним летом участвовал в Клубном чемпионате мира, где сыграл три матча.

Мубарик – чемпион и обладатель Кубка Марокко.

Он привлекался в молодежную сборную страны, за которую сыграл на Кубке Африки – 2021.

Добро пожаловать в «Динамо », Мехди! 💙🤍» – говорится в сообщении махачкалинского клуба.

Изображение: t.me/dinmx