«Динамо» Махачкала арендовало Мубарика у «Аль-Айна». Предусмотрена опция выкупа опорника
«24-летний марокканский опорный полузащитник будет на правах аренды выступать за наш клуб до конца нынешнего сезона.
Права на футболиста принадлежат клубу «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов. В арендном соглашении между клубами прописана опция возможного выкупа игрока махачкалинским «Динамо».
Мехди начинал карьеру на родине – в клубе «Фатх Юнион Спорт». В 2022 году он перебрался в «Аль-Айн».
До перехода в «Динамо» по одному сезону провел в марокканских клубах – сначала в «Радже Касабланка», затем в «Видаде», в составе которого нынешним летом участвовал в Клубном чемпионате мира, где сыграл три матча.
Мубарик – чемпион и обладатель Кубка Марокко.
Он привлекался в молодежную сборную страны, за которую сыграл на Кубке Африки – 2021.
Добро пожаловать в «Динамо», Мехди! 💙🤍» – говорится в сообщении махачкалинского клуба.
Изображение: t.me/dinmx