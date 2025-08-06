СПАЛ признан банкротом из-за долгов в 10 млн евро, бренд выставят на аукцион. Клуб играл в Серии А до 2020 года

СПАЛ прекращает свое существование.

La Gazzetta dello Sport передает, что клуб, выступавший в Серии А до лета 2020 года, объявлен банкротом. Сам бренд и название будут выставлены на аукцион.

Суд назначил управляющего, который должен будет разобраться с долгами команды перед игроками, сотрудниками и партнерами. Общая сумма задолженности превышает, по некоторым оценкам, 10 млн евро.

После этого в пятой лиге Италии был зарегистрирован клуб «Арс эт Лабор», созданный на базе СПАЛ («Сочиэта Полиспортива Арс эт Лабор»).

СПАЛ становился финалистом Кубка Италии в сезоне-1961/62, выигрывал Серию Б в сезоне-1950/51 и сезоне-2016/17.