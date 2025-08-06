Саудовские клубы связывались с Ковачичем, но он сосредоточен на «Ман Сити». «Горожане» хотят сохранить хавбека (Фабрицио Романо)
Матео Ковачич привлек внимание саудовской лиги.
В последние недели к полузащитнику «Манчестер Сити» обращались клубы из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Однако сейчас 31-летний футболист сосредоточен на манчестерском клубе.
Руководство и тренерский штаб «горожан» также заинтересованы в том, чтобы хорват остался в составе команды Пепа Гвардиолы.
В прошлом сезоне Ковачич провел 31 матч в АПЛ, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Его полная статистика доступна здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13096 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости