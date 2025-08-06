Саудовские клубы связывались с Ковачичем, но он сосредоточен на «Ман Сити». «Горожане» хотят сохранить хавбека (Фабрицио Романо)

Матео Ковачич привлек внимание саудовской лиги.

В последние недели к полузащитнику «Манчестер Сити » обращались клубы из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Однако сейчас 31-летний футболист сосредоточен на манчестерском клубе.

Руководство и тренерский штаб «горожан» также заинтересованы в том, чтобы хорват остался в составе команды Пепа Гвардиолы .

В прошлом сезоне Ковачич провел 31 матч в АПЛ , забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Его полная статистика доступна здесь .