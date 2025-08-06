«Ювентус» отдал Веа «Марселю» в аренду за 1 млн евро с обязательным выкупом за 14+3 млн
Тимоти Веа перешел в «Марсель».
Французский клуб сообщил, что арендовал вингера «Ювентуса».
По данным L’Equipe, туринцы в результате сделки получат 1 млн евро, а после того, как в обязательном порядке будет активирован пункт о выкупе, «Марсель» заплатит еще 14 млн евро (и 3 млн предусмотрены в виде бонусов).
Веа провел в «Ювентусе» два сезона и за 60 матчей в Серии А забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: om.fr
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13095 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Марселя»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости