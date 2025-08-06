«Ювентус» отдал Веа «Марселю» в аренду за 1 млн евро с обязательным выкупом за 14+3 млн

Тимоти Веа перешел в «Марсель».

Французский клуб сообщил, что арендовал вингера «Ювентуса».

По данным L’Equipe, туринцы в результате сделки получат 1 млн евро, а после того, как в обязательном порядке будет активирован пункт о выкупе, «Марсель» заплатит еще 14 млн евро (и 3 млн предусмотрены в виде бонусов).

Веа провел в «Ювентусе» два сезона и за 60 матчей в Серии А забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: om.fr