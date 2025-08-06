Матч окончен
Товарищеские матчи. «Арсенал» проиграл «Вильярреалу» в основное время и по пенальти, «Астон Вилла» забила 4 гола «Роме», «Аталанта» одолела «Монцу»
«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» (2:3, по пенальти – 3:5) в товарищеском матче.
«Астон Вилла» разгромила «Рому» (4:0).
Товарищеские матчи
Сарнико, Италия
«Монца» Италия – «Аталанта» Италия – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Биринделли (14), 1:1 – Скальвини (69), 1:2 – де Кетеларе (81).
«Аталанта» (стартовый состав): Спортьелло, Годфри, Джимшити, Аханор, Палестра, Сулемана, Брешианини, Бернаскони, Самарджич, Мальдини, Скамакка.
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
6 августа 17:00, Эмирейтс
Завершен
2 - 3
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
6 августа 18:45, Бескот
Завершен
4 - 0
