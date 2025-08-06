  • Спортс
  Товарищеские матчи. «Арсенал» проиграл «Вильярреалу» в основное время и по пенальти, «Астон Вилла» забила 4 гола «Роме», «Аталанта» одолела «Монцу»
Товарищеские матчи. «Арсенал» проиграл «Вильярреалу» в основное время и по пенальти, «Астон Вилла» забила 4 гола «Роме», «Аталанта» одолела «Монцу»

«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» (2:3, по пенальти – 3:5) в товарищеском матче.

«Астон Вилла» разгромила «Рому» (4:0).

Товарищеские матчи

Сарнико, Италия

«Монца» Италия – «Аталанта» Италия – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Биринделли (14), 1:1 – Скальвини (69), 1:2 – де Кетеларе (81).

«Аталанта» (стартовый состав): Спортьелло, Годфри, Джимшити, Аханор, Палестра, Сулемана, Брешианини, Бернаскони, Самарджич, Мальдини, Скамакка.

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
6 августа 17:00, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
2 - 3
Вильярреал
Матч окончен
83’
Фойт   Jean Yves Valou
83’
Моуриньо   Альтимира
77’
Гуйе   Денис Суарес
77’
Пепе   Кабанес
Мартинелли   Мадуэке
77’
Льюис-Скелли   Зинченко
77’
  Эдегор
76’
68’
  Данджума
Сака   Max Robert Dowman
63’
Дьокереш   Эдегор
63’
62’
С. Кардона   Педраса
62’
Жуниор   Конде
Нванери   Райс
62’
62’
Марин   Наварро
62’
Этта-Эйонг   Данджума
Кивер   Габриэл
62’
Салиба   Тимбер
62’
Райя   Аррисабалага
62’
55’
Гуйе
Нергор   Субименди
46’
46’
Жерар Морено   Бьюкенен
46’
Парехо   Комесанья
Уайт   Москера
46’
2тайм
Перерыв
  Нергор
36’
33’
  Этта-Эйонг
16’
  Пепе
Арсенал
Райя, Льюис-Скелли, Кивер, Салиба, Уайт, Мерино, Нергор, Нванери, Мартинелли, Дьокереш, Сака
Запасные: Субименди, Andre Ryan Harriman-Annous, Москера, Зинченко, Мадуэке, Тимбер, Райс, Эдегор, Max Robert Dowman, Локонга, Аррисабалага, Сетфорд, Габриэл
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Марин, Фойт, Моуриньо, Молейро, Парехо, Гуйе, Пепе, Этта-Эйонг, Жерар Морено
Запасные: Jean Yves Valou, Денис Суарес, Бьюкенен, Рубен Гомес, Данджума, Конде, Комесанья, Педраса, Кабанес, Альтимира, Наварро
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
6 августа 18:45, Бескот
Астон Вилла
Завершен
4 - 0
Рома
Матч окончен
  Мален
85’
77’
Анхелиньо   Реале
72’
Коне   Кристанте
69’
Франса   Ренсх
69’
Челик   Гиларди
Камара   George Lawrence Hemmings
64’
Рэмзи   Илинг-Джуниор
64’
57’
Эль-Шаарави   Керубини
57’
Бальданци   Соуле
Роджерс   Джимо-Алоба
52’
Богарде   Кэш
46’
Бэйли   Макгинн
46’
Тилеманс   Онана
46’
Буэндиа   Роджерс
46’
Уоткинс   Мален
46’
Мартинес   Бизот
46’
Матсен   Динь
46’
Мингз   Пау Торрес
46’
2тайм
Перерыв
  Уоткинс
40’
  Рэмзи
17’
  Буэндиа
15’
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Богарде, Тилеманс, Камара, Рэмзи, Буэндиа, Бэйли, Уоткинс
Запасные: Бэйли, Bradley-Paul Burrowes, Роджерс, Богарде, Буэндиа, Мартинес, Уоткинс, Тилеманс, Матсен, Рэмзи, Госи, Паттерсон, Triston Tye Rowe, Мингз, Камара
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Манчини, Челик, Эль-Шаарави, Бальданци, Анхелиньо, Коне, Эль-Энауи, Франса, Довбик
Запасные: Франса, Васкес, Салах-Эддин, Эль-Шаарави, Бальданци, Анхелиньо, Железный, Романо, Челик, Коне, Кумбула, Пизилли
Подробнее
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
