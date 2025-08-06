  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Фенербахче» Моуринью проиграл «Фейеноорду», «Бенфика» был сильнее «Ниццы», «Кайрат» победил «Слован»
146

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Фенербахче» Моуринью проиграл «Фейеноорду», «Бенфика» был сильнее «Ниццы», «Кайрат» победил «Слован»

Стартовал третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Во вторник киевское «Динамо» уступило «Пафосу» (0:1), «Карабах» обыграл «Шкендия-79» (1:0).

В среду «Кайрат» дома победил «Слован» из Братиславы (1:0), а «Црвена Звезда» обыграла «Лех» (3:1).

«Фейеноорд» на своем поле победил «Фенербахче» (2:1), Спортс’’ показывал матч в прямом эфире. Комментировали игру Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
6 августа 15:00, Орталык Алматы
Кайрат
Завершен
1 - 0
Слован Б
Матч окончен
Касабулат   Глейзер
90’
+3’
90’
+3’
Вайсс
90’
+2’
Вайсс
90’
+2’
Байрич
90’
+1’
Барсегян   Виммер
  Сатпаев
90’
88’
Игнатенко
82’
Толич   Игнатенко
82’
Стрелец   Кухаревич
Фильо   Рикардиньо
81’
78’
Вайсс   Alasana Yirajang
Громыко   Мрынский
78’
72’
Стрелец
Сатпаев
67’
65’
Ибрахим
Касабулат
55’
50’
Ибрахим
2тайм
Перерыв
Тапалов
25’
15’
Барсегян
Кайрат
Заруцкий, Луиш Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Сатпаев, Жоржинью, Арад, Касабулат, Фильо
Запасные: Sherkhan Kalmurza, Гадрани, Кургин, Широбоков, Садыбеков, Байбек, Касабулат, Анарбеков, Станоев, Громыко, Фильо, Ramazan Bagdat
1тайм
Слован Б:
Такач, Круш, Кашия, Байрич, Блэкмэн, Ибрахим, Покорны, Вайсс, Толич, Барсегян, Стрелец
Запасные: Мацик, Мустафич, Саввидис, Марцелли, Стрелец, Шарани, Лихи, Мак, Трновски, Вайсс, Толич, Барсегян
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Ред Булл Арена
Ред Булл
Завершен
0 - 1
Брюгге
Матч окончен
90’
+2’
Вермант   Tresoldi
89’
Ветлесен   Боржеш
88’
Мейер   Ромеро
76’
Сейс   Сике
76’
Рейс   Станкович
Китано   Ратков
75’
75’
  Вермант
Вертессен   Байду
65’
Кьергор   Алайбегович
65’
Доржелес
63’
52’
Нвадике
2тайм
Перерыв
Ред Булл
Шлагер, Крэтциг, Расмуссен, Гаду, Лайнер, Диабате, Бидструп, Кьергор, Китано, Доржелес, Вертессен
Запасные: Хамзич, Шустер, Байду, Терзич, Диамбу, Труммер, Агилар, Дагим, Алайбегович, Šarčević, Ратков
1тайм
Брюгге:
Миньоле, Мейер, Мехеле, Спилерс, Сейс, Ванакен, Нвадике, Рейс, Цолис, Ветлесен, Вермант
Запасные: ван ден Хевел, Vince Chijioke Osuji, Кэмпбелл, Kaye Furo Tamuno Iyowuna, Сике, Сандра, Аудор, Tresoldi, Яккерс, Ромеро, Станкович, Боржеш
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:30, Лудогорец Арена
Лудогорец
Завершен
0 - 0
Ференцварош
Матч окончен
85’
Макрецкис   Каду
85’
Жозеф   Грубер
Маркус   Биле
83’
80’
Каниховский   Леви
Сон   Андерссон
75’
72’
Варга   Маига
71’
Макрецкис
Калоч   Дуарте
64’
Станич   Чочев
64’
63’
О`Дода
Текпетей   Шуйар
46’
2тайм
Перерыв
Текпетей
18’
11’
Этвеш
Лудогорец
Бонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Куртулуш, Сон, Педриньо, Кайо Видал, Станич, Калоч, Текпетей, Маркус
Запасные: Калоч, Текпетей, Нахмиас, Иванов, Сон, Йорданов, Маркус, Станич, Падт, Христов, Димитров Шишков, Гигов
1тайм
Ференцварош:
Дибус, Салаи, Рамакерс, Гартенманн, Тот, О`Дода, Каниховский, Этвеш, Макрецкис, Жозеф, Варга
Запасные: Кайан, Nagy, Сакариассен, Каниховский, Ботка, Варга, Гроф, Zalán Rajmund Tóth, Szilárd Szabó, Макрецкис, Жозеф, Кейта
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:30, Городской стадион Познань
Лех
Завершен
1 - 3
Црвена Звезда
Матч окончен
Фредериксен
88’
Перейра   Гумны
82’
78’
Ндиайе   Арнаутович
78’
Бруно Дуарте   Катаи
75’
Иванич   Олайинка
73’
  Бруно Дуарте
Ягелло   Оума
71’
Козубаль   Тордарсон
71’
Бенгтссон   Пабло Родригес
64’
Голизаде   Шимчак
64’
51’
  Крунич
46’
Милсон   Бабика
2тайм
Перерыв
  Исхак
34’
21’
Крунич
Ягелло
19’
9’
  Крунич
Лех
Мрозек, Браганса Моутинью, Милич, Скшипчак, Перейра, Ягелло, Козубаль, Бенгтссон, Пальма, Голизаде, Исхак
Запасные: Бонковски, Гургуль, Wojciech Mońka, Гумны, Тордарсон, Шимчак, Mateusz Pruchniewski, Kornel Lisman, Фиабема, Дуглас, Оума, Пабло Родригес
1тайм
Црвена Звезда:
Матеус, Тикнизян, Велькович, Родригао, Соль Ен У, Элшник, Крунич, Иванич, Бруно Дуарте, Милсон, Ндиайе
Запасные: Арнаутович, Лекович, Баджо, Глазер, Гутеша, Vasilije Kostov, Станкович, Милосавлевич, Катаи, Лучич, Олайинка, Бабика
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
6 августа 19:00, Фейеноорд
Фейеноорд
Завершен
2 - 1
Фенербахче
Матч окончен
Таргаллин
90’
+5’
  Хадж-Мусса
90’
+1’
Валенте
88’
86’
  Амрабат
84’
Эн-Несири   Тосун
Хван Ин Бом   Таргаллин
84’
Бос
83’
Уэда   Тенгстедт
77’
Лотомба   Рид
77’
77’
Фред   Элмаз
Тимбер   Валенте
62’
Сауэр   Диарра
61’
58’
Кахведжи   Дуран
58’
Айдын   Семеду
2тайм
Перерыв
  Мюльдюр
19’
Фейеноорд
Велленройтер, Бос, Ватанабе, Ахмедходжич, Лотомба, Тимбер, Хван Ин Бом, Стейн, Сауэр, Уэда, Хадж-Мусса
Запасные: Бейло, Крайевельд, Рид, Стенгс, Тенгстедт, Боссен, Таргаллин, Валенте, Гонсалу Боржеш, Диарра, Плюг, Слори
1тайм
Фенербахче:
Эгрибаят, Остервольде, Шкриньяр, Мюльдюр, Шиманьски, Браун, Амрабат, Фред, Айдын, Кахведжи, Эн-Несири
Запасные: Четин, Мерджан, Джику, Семеду, Акчичек, Дуран, Сеюнджю, Элмаз, Ливакович, Тосун, Демир
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
6 августа 19:00, Альянц Ривьера
Ницца
Завершен
0 - 2
Бенфика
Матч окончен
Моффи   Нген
89’
88’
  Флорентину
Менди
85’
Луше
79’
Янссон   Бога
79’
Буанани   Диоп
79’
77’
Иванович   Баррейро
77’
Павлидис   Энрике Араужу
77’
Барренечеа   Флорентину
66’
Скьеллеруп   Престианни
53’
  Иванович
Данте   Оппонг
46’
2тайм
Перерыв
33’
Скьеллеруп
Ба
30’
Сансон   Луше
28’
Ницца
Диуф, Данте, Ба, Менди, Бар, Сансон, Будауи, Клосс, Янссон, Буанани, Моффи
Запасные: Бульхенди, Диоп, Djibril Coulibaly, Браими, Дюпе, Оппонг, Росарио, Бога, Нген, Кутуне, Луше, Бернардо
1тайм
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Дедич, Скьеллеруп, Барренечеа, Риос, Эурснес, Павлидис, Иванович
Запасные: Самуэл Соареш, Престианни, Гоувейя, Феррейра, Сантуш, Баррейро, Флорентину, Энрике Араужу, Обрадор, Оливейра, Приоште, Велозу
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
5 августа 17:00, Новый Стадион Мальме
Мальме
Завершен
0 - 0
Копенгаген
Матч окончен
Али   Эконг
87’
83’
Классон
80’
Корнелиус   Классон
Йонсен   Kenan Busuladžić
75’
Берг   Сигурдссон
75’
70’
Ларссон   Маттссон
Джурич
65’
Болин   Хакшабанович
59’
49’
Ашури
2тайм
Перерыв
Мальме
Ольсен, Джурич, Янссон, Реслер, Болин, Берг, Бузанелло, Росенгрен, Йонсен, Ларсен, Али
Запасные: Ольссон, Сеттерстрем, Скугмар, Kenan Busuladžić, Гудьонсен, Эльборг, Эконг, Карлссон, Сигурдссон, Хакшабанович, Лукили, Левицки
1тайм
Копенгаген:
Котарски, Лопес, Хацидьякос, Перейра, Уэскас, Лерагер, Дилэйни, Ашури, Эльюнусси, Ларссон, Корнелиус
Запасные: Классон, Dominik Sarapata, Рунарссон, Мелинг, Маттссон, Силва, Клем, Шьяха, Гадеберг Буур, Загe, Гарананга, Liam Christopher West
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
5 августа 18:00, Арена Люблин
Динамо Киев
Завершен
0 - 1
Пафос
Матч окончен
Шапаренко
90’
+9’
90’
+8’
Шуньич
90’
+4’
Пепе Родригеш
89’
Пилеас   Ланга
84’
  Андерсон
82’
Драгомир   Сема
82’
Оршич   Кина
Пихаленок   Буяльский
79’
68’
Жажа   Бруно Соуза
68’
Танкович   Андерсон
Михайленко   Кабаев
66’
Ярмоленко   Волошин
66’
2тайм
Перерыв
29’
Танкович
Михайленко
16’
Динамо Киев
Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Михайленко, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат
Запасные: Буяльский, Вивчаренко, Пономаренко, Игнатенко, Герреро, Биловар, Кабаев, Караваев, Волошин, Яцык, Моргун, Брагару
1тайм
Пафос:
Михаил, Пилеас, Гольдар, Люккассен, Жоау Коррейя, Оршич, Жажа, Пепе Родригеш, Танкович, Шуньич, Драгомир
Запасные: Пападудис, Сема, Бассуамина, Бруно Соуза, Ланга, Кина, Pedro Henrique Franklim da Silva, Андерсон, Petros Petrou
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
5 августа 18:00, Филипп II
Шкендия-79
Завершен
0 - 1
Карабах
Матч окончен
90’
+4’
Кащук
Фетай
90’
+3’
Ибраими   Рамадани
89’
Кяка
85’
Тамба   Адеми
81’
80’
Андраде   Куаку
80’
Матеус   Гусейнов
73’
Кади   Кащук
73’
Байрамов   Джафаргулиев
Зейнулаи
70’
69’
Кохальски
66’
Кади
Лятифи   Крстевски
62’
58’
Аддай   Янкович
Красники   Зейнулаи
46’
Альхассан   Кяка
46’
2тайм
Перерыв
Цаке
37’
18’
  Байрамов
Шкендия-79
Гэй, Webster, Цаке, Фетай, Trumci, Альхассан, Рамадани, Лятифи, Красники, Тамба, Ибраими
Запасные: Numan Ajetovikj, Меличи, Amir Nuhija, Кяка, Рамадани, Адеми, Крстевски, Зейнулаи, Амзай, Мурати, Рамани, Якупи
1тайм
Карабах:
Кохальски, Байрамов, Медина, Мустафазаде, Матеус, Кади, Бикальо, Зубир, Андраде, Аддай, Ахундзаде
Запасные: Hikmət Cəbrayılzadə, de Castro, Ммаэ, Гурбанлы, Джафаргулиев, Гусейнов, Бунтич, Гусейнов, Янкович, Куаку, Магомедалиев, Кащук
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
5 августа 18:45, Айброкс
Рейнджерс
Завершен
3 - 0
Виктория Пльзень
Матч окончен
87’
Спачил   Доски
87’
Валента
Антман   Кертис
85’
Дессерс   Данило
74’
Ааронс   Баррон
74’
Кэмерон   Тавернье
74’
65’
Дуросинми   Аду
Ротуэлл   Раскин
64’
57’
Выдра   Слончик
56’
Ладра   Вишински
  Гассама
51’
46’
Панош   Валента
2тайм
Перерыв
  Дессерс
45’
Витал
41’
Раскин
31’
19’
Маркович
  Гассама
15’
Рейнджерс
Батленд, Витал, Суттар, Джига, Ааронс, Кэмерон, Ротуэлл, Диоманде, Гассама, Дессерс, Антман
Запасные: Раскин, Данило, Келли, Тавернье, Байрами, Райс, Кортес, Фернандес, Баррон, Joshua Gentles, Кертис, Дауэлл
1тайм
Виктория Пльзень:
Вегеле, Емелка, Маркович, Две, Спачил, Черв, Панош, Мемич, Ладра, Дуросинми, Выдра
Запасные: Тврдонь, Суаре, Валента, Вишински, Гавел, Слончик, Аду, Кабонго, Matyáš Šilhavý, Доски, Палуска
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
результаты
logoПафос
logoЛех
logoФеренцварош
logoШкендия-79
logoКарабах
logoСлован Братислава
logoРейнджерс
logoКопенгаген
logoБрюгге
logoФейеноорд
logoЛудогорец
logoКайрат
logoМальме
logoВиктория Пльзень
logoРед Булл Зальцбург
logoЦрвена Звезда
logoБенфика
logoФенербахче
logoДинамо Киев
logoНицца
logoвысшая лига Казахстан
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Локомотив» vs «Спартак» – кто победит в дерби? Шансы равны, фаворита нет, зато есть бонус – 100 000 рублей от БЕТСИТИ
39 минут назадРеклама
Россия сыграет с Ираном и Боливией, тер Стегену вернули капитанство в «Барсе», матчи СКА перенесли из-за «Шанхай Дрэгонс», «Спартак» и Умяров продлили контракт и другие новости
8сегодня, 06:10
«Локомотив» может сделать серьезную заявку на чемпионство». Булыкин перед матчем со «Спартаком»
21сегодня, 06:06
Чемпионат России. ЦСКА примет «Рубин», «Спартак» против «Локо», «Зенит» в гостях у «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в воскресенье
175сегодня, 04:49
«Кисляк не продается». «Фенербахче» мог дать до 22 млн евро с учетом бонусов, но у Матвея еще 4 года контракта с ЦСКА и нет отступных, сообщил агент
38сегодня, 04:42
«Ахмат» Черчесова начнет сушить игру: либо фол, либо мяч в аут – все на эмоциях и минимум вразумительных действий». Лепехин перед матчем с «Зенитом»
13сегодня, 03:59
Кубарси взял 5-й номер в «Барсе» в связи с уходом Иньиго. Тер Стеген – без номера на сайте Ла Лиги
10сегодня, 03:13
Руис прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА: «Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами»
12сегодня, 02:37
Агент Фомина: «Второразрядный клуб Европы — не путь Дани. «Динамо» его за просто так не продаст»
62сегодня, 02:00
Рейньер покинул «Реал», ни разу не сыграв за основу за 5 лет после подписания. Бразилец бесплатно перешел в «Атлетико Минейро»
42вчера, 21:55Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого встретится в дерби с «Портом», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
11 минут назадВидео
«Ахмат» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
412 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи примет «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
24 минуты назад
«Вендел где-то был 3 месяца, немного потренировался в России, вышел и стал лучшим – не сделал ни одной грубой потери и больше всех пробежал против ЦСКА». Лепехин о хавбеке «Зенита»
541 минуту назад
«Локомотив» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
959 минут назад
«Бавария» продлила контракты с хавбеками Германии U17 Карлом и Майком
3сегодня, 06:28
ЦСКА – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 15:45
2сегодня, 05:48
Товарищеские матчи. «МЮ» примет «Фиорентину», «Милан» сыграет с «Лидсом», «Арсенал» против «Атлетика», «Ман Сити» в гостях у «Палермо»
2сегодня, 05:38
Висса может перейти в «Ньюкасл», если «Брентфорд» подпишет Уаттара из «Борнмута»
3сегодня, 05:18
«Крылья Советов» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
8сегодня, 04:59