Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Фенербахче» Моуринью проиграл «Фейеноорду», «Бенфика» был сильнее «Ниццы», «Кайрат» победил «Слован»

Стартовал третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Во вторник киевское «Динамо» уступило «Пафосу» (0:1), «Карабах» обыграл «Шкендия-79» (1:0).
В среду «Кайрат» дома победил «Слован» из Братиславы (1:0), а «Црвена Звезда» обыграла «Лех» (3:1).
«Фейеноорд» на своем поле победил «Фенербахче» (2:1), Спортс’’ показывал матч в прямом эфире. Комментировали игру Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
Кайрат
Заруцкий, Луиш Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Сатпаев, Жоржинью, Арад, Касабулат, Фильо
Запасные: Sherkhan Kalmurza, Гадрани, Кургин, Широбоков, Садыбеков, Байбек, Касабулат, Анарбеков, Станоев, Громыко, Фильо, Ramazan Bagdat
Слован Б:
Такач, Круш, Кашия, Байрич, Блэкмэн, Ибрахим, Покорны, Вайсс, Толич, Барсегян, Стрелец
Запасные: Мацик, Мустафич, Саввидис, Марцелли, Стрелец, Шарани, Лихи, Мак, Трновски, Вайсс, Толич, Барсегян
Ред Булл
Шлагер, Крэтциг, Расмуссен, Гаду, Лайнер, Диабате, Бидструп, Кьергор, Китано, Доржелес, Вертессен
Запасные: Хамзич, Шустер, Байду, Терзич, Диамбу, Труммер, Агилар, Дагим, Алайбегович, Šarčević, Ратков
Брюгге:
Миньоле, Мейер, Мехеле, Спилерс, Сейс, Ванакен, Нвадике, Рейс, Цолис, Ветлесен, Вермант
Запасные: ван ден Хевел, Vince Chijioke Osuji, Кэмпбелл, Kaye Furo Tamuno Iyowuna, Сике, Сандра, Аудор, Tresoldi, Яккерс, Ромеро, Станкович, Боржеш
Лудогорец
Бонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Куртулуш, Сон, Педриньо, Кайо Видал, Станич, Калоч, Текпетей, Маркус
Запасные: Калоч, Текпетей, Нахмиас, Иванов, Сон, Йорданов, Маркус, Станич, Падт, Христов, Димитров Шишков, Гигов
Ференцварош:
Дибус, Салаи, Рамакерс, Гартенманн, Тот, О`Дода, Каниховский, Этвеш, Макрецкис, Жозеф, Варга
Запасные: Кайан, Nagy, Сакариассен, Каниховский, Ботка, Варга, Гроф, Zalán Rajmund Tóth, Szilárd Szabó, Макрецкис, Жозеф, Кейта
Лех
Мрозек, Браганса Моутинью, Милич, Скшипчак, Перейра, Ягелло, Козубаль, Бенгтссон, Пальма, Голизаде, Исхак
Запасные: Бонковски, Гургуль, Wojciech Mońka, Гумны, Тордарсон, Шимчак, Mateusz Pruchniewski, Kornel Lisman, Фиабема, Дуглас, Оума, Пабло Родригес
Црвена Звезда:
Матеус, Тикнизян, Велькович, Родригао, Соль Ен У, Элшник, Крунич, Иванич, Бруно Дуарте, Милсон, Ндиайе
Запасные: Арнаутович, Лекович, Баджо, Глазер, Гутеша, Vasilije Kostov, Станкович, Милосавлевич, Катаи, Лучич, Олайинка, Бабика
Фейеноорд
Велленройтер, Бос, Ватанабе, Ахмедходжич, Лотомба, Тимбер, Хван Ин Бом, Стейн, Сауэр, Уэда, Хадж-Мусса
Запасные: Бейло, Крайевельд, Рид, Стенгс, Тенгстедт, Боссен, Таргаллин, Валенте, Гонсалу Боржеш, Диарра, Плюг, Слори
Фенербахче:
Эгрибаят, Остервольде, Шкриньяр, Мюльдюр, Шиманьски, Браун, Амрабат, Фред, Айдын, Кахведжи, Эн-Несири
Запасные: Четин, Мерджан, Джику, Семеду, Акчичек, Дуран, Сеюнджю, Элмаз, Ливакович, Тосун, Демир
Ницца
Диуф, Данте, Ба, Менди, Бар, Сансон, Будауи, Клосс, Янссон, Буанани, Моффи
Запасные: Бульхенди, Диоп, Djibril Coulibaly, Браими, Дюпе, Оппонг, Росарио, Бога, Нген, Кутуне, Луше, Бернардо
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Дедич, Скьеллеруп, Барренечеа, Риос, Эурснес, Павлидис, Иванович
Запасные: Самуэл Соареш, Престианни, Гоувейя, Феррейра, Сантуш, Баррейро, Флорентину, Энрике Араужу, Обрадор, Оливейра, Приоште, Велозу
Мальме
Ольсен, Джурич, Янссон, Реслер, Болин, Берг, Бузанелло, Росенгрен, Йонсен, Ларсен, Али
Запасные: Ольссон, Сеттерстрем, Скугмар, Kenan Busuladžić, Гудьонсен, Эльборг, Эконг, Карлссон, Сигурдссон, Хакшабанович, Лукили, Левицки
Копенгаген:
Котарски, Лопес, Хацидьякос, Перейра, Уэскас, Лерагер, Дилэйни, Ашури, Эльюнусси, Ларссон, Корнелиус
Запасные: Классон, Dominik Sarapata, Рунарссон, Мелинг, Маттссон, Силва, Клем, Шьяха, Гадеберг Буур, Загe, Гарананга, Liam Christopher West
Динамо Киев
Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Михайленко, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат
Запасные: Буяльский, Вивчаренко, Пономаренко, Игнатенко, Герреро, Биловар, Кабаев, Караваев, Волошин, Яцык, Моргун, Брагару
Пафос:
Михаил, Пилеас, Гольдар, Люккассен, Жоау Коррейя, Оршич, Жажа, Пепе Родригеш, Танкович, Шуньич, Драгомир
Запасные: Пападудис, Сема, Бассуамина, Бруно Соуза, Ланга, Кина, Pedro Henrique Franklim da Silva, Андерсон, Petros Petrou
Шкендия-79
Гэй, Webster, Цаке, Фетай, Trumci, Альхассан, Рамадани, Лятифи, Красники, Тамба, Ибраими
Запасные: Numan Ajetovikj, Меличи, Amir Nuhija, Кяка, Рамадани, Адеми, Крстевски, Зейнулаи, Амзай, Мурати, Рамани, Якупи
Карабах:
Кохальски, Байрамов, Медина, Мустафазаде, Матеус, Кади, Бикальо, Зубир, Андраде, Аддай, Ахундзаде
Запасные: Hikmət Cəbrayılzadə, de Castro, Ммаэ, Гурбанлы, Джафаргулиев, Гусейнов, Бунтич, Гусейнов, Янкович, Куаку, Магомедалиев, Кащук
Рейнджерс
Батленд, Витал, Суттар, Джига, Ааронс, Кэмерон, Ротуэлл, Диоманде, Гассама, Дессерс, Антман
Запасные: Раскин, Данило, Келли, Тавернье, Байрами, Райс, Кортес, Фернандес, Баррон, Joshua Gentles, Кертис, Дауэлл
Виктория Пльзень:
Вегеле, Емелка, Маркович, Две, Спачил, Черв, Панош, Мемич, Ладра, Дуросинми, Выдра
Запасные: Тврдонь, Суаре, Валента, Вишински, Гавел, Слончик, Аду, Кабонго, Matyáš Šilhavý, Доски, Палуска
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Лиги чемпионов
Статистика Лиги чемпионов