«Бавария» заключила 7-летнее соглашение с Emirates. Клуб будет получать 5 млн евро в год

«Бавария» заключила спонсорское соглашение с Emirates.

Мюнхенский клуб и авиакомпания Emirates подписали долгосрочное соглашение до конца сезона-2031/32.

Сотрудничество, в первую очередь, включает размещение рекламы по периметру стадиона «Альянц Арена» во время всех матчей Бундеслиги. Также предусмотрены совместные мероприятия в социальных сетях и цифровых каналах обеих компаний.

Кроме того, в будущем «Бавария » может рассчитывать на самолеты Emirates, особенно для дальних рейсов на Ближний Восток или в Азию.

Как сообщает Bild, согласно условиям сделки, ежегодный доход клуба составит 5 миллионов евро.