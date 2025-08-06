«Бавария» заключила 7-летнее соглашение с Emirates. Клуб будет получать 5 млн евро в год
«Бавария» заключила спонсорское соглашение с Emirates.
Мюнхенский клуб и авиакомпания Emirates подписали долгосрочное соглашение до конца сезона-2031/32.
Сотрудничество, в первую очередь, включает размещение рекламы по периметру стадиона «Альянц Арена» во время всех матчей Бундеслиги. Также предусмотрены совместные мероприятия в социальных сетях и цифровых каналах обеих компаний.
Кроме того, в будущем «Бавария» может рассчитывать на самолеты Emirates, особенно для дальних рейсов на Ближний Восток или в Азию.
Как сообщает Bild, согласно условиям сделки, ежегодный доход клуба составит 5 миллионов евро.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13070 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Баварии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости