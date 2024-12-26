Дмитрий Свищев: «Возможно, стоит ввести специальные штрафы для спортсменов, нарушающих ПДД. Странно, когда медийные персоны становятся антипримером»
Дмитрий Свищев высказался о спортсменах, нарушающих ПДД.
По данным «Постньюс», защитник «Химок» Георгий Джикия чаще всех среди спортсменов нарушал ПДД (652 штрафа). В тройку также вошли фигурист Илья Авербух (409 штрафов) и нападающий «Зенита» Александр Соболев (264 штрафа).
«Возможно, стоит ввести специальные штрафы для спортсменов, нарушающих ПДД. Странно, когда медийные персоны, которыми люди восхищаются и ставят в пример, становятся антипримером. Вы же создаете угрозу на дорогах не только себе, но и окружающим.
Поэтому, хочу пожелать всем известным правонарушителям в 2025-м быть ответственнее. А до конца этого года надо как минимум все погасить», – сказал депутат Государственной Думы.
Авербух за год нарушил ПДД 409 раз, Загитова – 210, Нагорный – 202 («Постньюс»)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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