Нигматуллин о Соболеве: «Прекрасный трансфер для «Спартака», избавились от токсичного игрока. Думаю, он больше мотивирован игрой в Доту, чем в футбол»
– Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит» не забил ни одного мяча в чемпионате. Что с ним?
– Это прекрасный трансфер для «Спартака». Избавились от токсичного и немотивированного футболиста. Соболев и сейчас не демонстрирует высокую мотивацию. Я думаю, он больше мотивирован игрой в Доту, чем в футбол. Соболев наслаждается своим контрактом. Но если говорить про отсутствие голов, давайте скажем про адаптацию. Просто-напросто в плохой форме.
– Нет ощущения, что это один из самых провальных трансферов клуба за последние годы?
– Да, безусловно, трансфер за 10 миллионов. Три вратаря РПЛ обошли по результативности Соболева, это серьезный показатель.
– Вы говорите про плохую форму, но за календарный 2024 год Соболев забил два гола в ворота «Динамо» за «Спартак», когда Лещук ошибся. Как игрок может весь год быть в плохой форме?
– У него есть хорошие качества. Когда он в хорошей форме, фортуна всегда на его стороне. «Спартак» хотел от него избавиться. Футболист потерял мотивацию, не было рвения. Переход в новый клуб – это новые эмоции. Удивительно, что Соболев продолжает получать шансы в «Зените», хотя это понятно, потому что в него вложили много денег. Но он будет получать все меньше шансов.
– Что будет с Соболевым в итоге? Аренда, продажа, или станет бомбардиром?
– Есть пример Бакаева. Соболев не такой возрастной форвард – по сравнению с Дзюбой, он совсем молодой. Но у Дзюбы больше характера, чем у него. Играть в «Зените» непросто. Нужно обладать серьезным запасом прочности, – сказал бывший вратарь «Спартака».
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