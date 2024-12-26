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Нигматуллин о Соболеве: «Прекрасный трансфер для «Спартака», избавились от токсичного игрока. Думаю, он больше мотивирован игрой в Доту, чем в футбол»

Руслан Нигматуллин оценил игру Александра Соболева в текущем сезоне.

Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит» не забил ни одного мяча в чемпионате. Что с ним?

– Это прекрасный трансфер для «Спартака». Избавились от токсичного и немотивированного футболиста. Соболев и сейчас не демонстрирует высокую мотивацию. Я думаю, он больше мотивирован игрой в Доту, чем в футбол. Соболев наслаждается своим контрактом. Но если говорить про отсутствие голов, давайте скажем про адаптацию. Просто-напросто в плохой форме.

Нет ощущения, что это один из самых провальных трансферов клуба за последние годы?

– Да, безусловно, трансфер за 10 миллионов. Три вратаря РПЛ обошли по результативности Соболева, это серьезный показатель.

Вы говорите про плохую форму, но за календарный 2024 год Соболев забил два гола в ворота «Динамо» за «Спартак», когда Лещук ошибся. Как игрок может весь год быть в плохой форме?

– У него есть хорошие качества. Когда он в хорошей форме, фортуна всегда на его стороне. «Спартак» хотел от него избавиться. Футболист потерял мотивацию, не было рвения. Переход в новый клуб – это новые эмоции. Удивительно, что Соболев продолжает получать шансы в «Зените», хотя это понятно, потому что в него вложили много денег. Но он будет получать все меньше шансов.

Что будет с Соболевым в итоге? Аренда, продажа, или станет бомбардиром?

– Есть пример Бакаева. Соболев не такой возрастной форвард – по сравнению с Дзюбой, он совсем молодой. Но у Дзюбы больше характера, чем у него. Играть в «Зените» непросто. Нужно обладать серьезным запасом прочности, – сказал бывший вратарь «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoРуслан Нигматуллин
logoСпартак
logoЗенит
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