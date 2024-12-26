Аршавин допустил работу ассистентом тренера: «Возможно, но этот клуб будет маленьким. Главным пока себя не вижу. Брать ответственность за результат не хочу»

Андрей Аршавин допустил, что в будущем станет ассистентом тренера.

— Андрей Аршавин в штабе Сергея Семака — это реально в какой-нибудь мультивселенной?

— Нет.

— А в штабе другого клуба?

— Возможно. Но, полагаю, этот клуб будет каким-то маленьким. Ситуация же по-разному может сложиться. Главным тренером пока себя не вижу. Брать ответственность за такого рода результат не хочу, — сказал заместитель гендиректора «Зенита ».