Аршавин допустил работу ассистентом тренера: «Возможно, но этот клуб будет маленьким. Главным пока себя не вижу. Брать ответственность за результат не хочу»
Андрей Аршавин допустил, что в будущем станет ассистентом тренера.
— Андрей Аршавин в штабе Сергея Семака — это реально в какой-нибудь мультивселенной?
— Нет.
— А в штабе другого клуба?
— Возможно. Но, полагаю, этот клуб будет каким-то маленьким. Ситуация же по-разному может сложиться. Главным тренером пока себя не вижу. Брать ответственность за такого рода результат не хочу, — сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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