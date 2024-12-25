Андрей Аршавин: «Всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто – руководить таким клубом»
Андрей Аршавин рассказал о своих амбициях.
– У каждого дела есть предел. В 2020-м вы сказали, что допускаете, что в «Зените» вас готовят к тому, чтобы вы стали генеральным директором. До этого вы также говорили, что были бы не прочь поработать руководителем клуба. Сейчас ваши планы скорректировались?
– Я действительно так говорил? Очень наивно.
– Но тем не менее.
– Если честно, всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто – руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад, – отметил бывший полузащитник команды из Санкт-Петербурга, занимающий должность заместителя гендиректора по спортивному развитию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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