Андрей Аршавин: «Всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто – руководить таким клубом»

Андрей Аршавин рассказал о своих амбициях.

– У каждого дела есть предел. В 2020-м вы сказали, что допускаете, что в «Зените» вас готовят к тому, чтобы вы стали генеральным директором. До этого вы также говорили, что были бы не прочь поработать руководителем клуба. Сейчас ваши планы скорректировались?

– Я действительно так говорил? Очень наивно.

– Но тем не менее.

– Если честно, всегда хотел быть президентом «Зенита ». Это же круто – руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад, – отметил бывший полузащитник команды из Санкт-Петербурга, занимающий должность заместителя гендиректора по спортивному развитию.