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Лисандро про «МЮ»: «Создаем нечто прекрасное, увидите, на что мы способны. Знаем, насколько велик этот клуб»

Лисандро Мартинес верит, что «Манчестер Юнайтед» наберет форму.

«Я знаю, что сейчас очень сложно находиться здесь после поражения на своем стадионе, но с этим можно справиться, если усердно работать, анализировать ошибки и двигаться вперед.

Мы знаем, насколько велик этот клуб, какие здесь требования, и правда заключается в том, что давление приятно.

К сожалению, мы не в лучшей форме, если говорить о результатах, но я думаю, что мы создаем нечто прекрасное, и со временем вы увидите, на что мы способны», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bolavip
logoЛисандро Мартинес
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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