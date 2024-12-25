Лаудруп – самый недооцененный игрок в истории по версии GiveMeSport. Мюллер – 2-й, Хендерсон – 3-й, Рибери – 6-й, Кэррик – 9-й
Микаэль Лаудруп назван самым недооцененным футболистом в истории.
Поигравший за «Барселону» и «Реал» датчанин возглавил рейтинг, составленный GiveMeSport.
В десятку включены:
1. Микаэль Лаудруп, Дания.
2. Томас Мюллер, Германия.
3. Джордан Хендерсон, Англия.
4. Даниэль Карвахаль, Испания.
5. Роберт Просинечки, Хорватия.
6. Франк Рибери, Франция.
7. Серджи Бускетс, Испания.
8. Георге Хаджи, Румыния.
9. Майкл Кэррик, Англия.
10. Руди Феллер, Германия.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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