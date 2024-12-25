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  • Лаудруп – самый недооцененный игрок в истории по версии GiveMeSport. Мюллер – 2-й, Хендерсон – 3-й, Рибери – 6-й, Кэррик – 9-й
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Лаудруп – самый недооцененный игрок в истории по версии GiveMeSport. Мюллер – 2-й, Хендерсон – 3-й, Рибери – 6-й, Кэррик – 9-й

Микаэль Лаудруп назван самым недооцененным футболистом в истории.

Поигравший за «Барселону» и «Реал» датчанин возглавил рейтинг, составленный GiveMeSport.

В десятку включены:

1. Микаэль Лаудруп, Дания.

2. Томас Мюллер, Германия.

3. Джордан Хендерсон, Англия.

4. Даниэль Карвахаль, Испания.

5. Роберт Просинечки, Хорватия.

6. Франк Рибери, Франция.

7. Серджи Бускетс, Испания.

8. Георге Хаджи, Румыния.

9. Майкл Кэррик, Англия.

10. Руди Феллер, Германия.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
рейтинги
logoТомас Мюллер
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoМикаэль Лаудруп
logoДаниэль Карвахаль
logoбундеслига Германия
logoГеорге Хаджи
logoРеал Мадрид
logoСборная Хорватии по футболу
Руди Феллер
logoДжордан Хендерсон
logoАякс
logoМанчестер Юнайтед
logoСерджи Бускетс
Роберт Просинечки
logoБавария
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoФранк Рибери
logoСборная Румынии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoМайкл Кэррик
logoвысшая лига Нидерланды
logoСборная Франции по футболу
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