Мюллер – лучший игрок «Баварии» в XXI веке по версии Goal. Рибери – 2-й, Лам – 3-й, Нойер – 5-й, Левандовски – 6-й, Роббен – 7-й

Томас Мюллер признан лучшим игроком «Баварии» в XXI веке по версии Goal.

Спортивный интернет-портал составил список 25 лучших футболистов, выступавших за мюнхенский клуб с 2000 года. Топ-15 выглядит так:

1. Томас Мюллер ;

2. Франк Рибери ;

3. Филипп Лам ;

4. Бастиан Швайнштайгер ;

5. Мануэль Нойер;

6. Роберт Левандовски ;

7. Арьен Роббен;

8. Давид Алаба;

9. Йозуа Киммих;

10. Тиаго Алькантара;

11. Джером Боатенг;

12. Оливер Кан;

13. Кингсли Коман;

14. Тони Кроос;

15. Михаэль Баллак.

Джамал Мусиала занял 17-ю строчку, Хаби Алонсо – 22-ю, Харри Кейн – 23-ю.