Мюллер – лучший игрок «Баварии» в XXI веке по версии Goal. Рибери – 2-й, Лам – 3-й, Нойер – 5-й, Левандовски – 6-й, Роббен – 7-й
Томас Мюллер признан лучшим игроком «Баварии» в XXI веке по версии Goal.
Спортивный интернет-портал составил список 25 лучших футболистов, выступавших за мюнхенский клуб с 2000 года. Топ-15 выглядит так:
1. Томас Мюллер;
2. Франк Рибери;
3. Филипп Лам;
5. Мануэль Нойер;
7. Арьен Роббен;
8. Давид Алаба;
9. Йозуа Киммих;
10. Тиаго Алькантара;
11. Джером Боатенг;
12. Оливер Кан;
13. Кингсли Коман;
14. Тони Кроос;
15. Михаэль Баллак.
Джамал Мусиала занял 17-ю строчку, Хаби Алонсо – 22-ю, Харри Кейн – 23-ю.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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