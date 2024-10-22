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  • Мюллер – лучший игрок «Баварии» в XXI веке по версии Goal. Рибери – 2-й, Лам – 3-й, Нойер – 5-й, Левандовски – 6-й, Роббен – 7-й
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Мюллер – лучший игрок «Баварии» в XXI веке по версии Goal. Рибери – 2-й, Лам – 3-й, Нойер – 5-й, Левандовски – 6-й, Роббен – 7-й

Томас Мюллер признан лучшим игроком «Баварии» в XXI веке по версии Goal.

Спортивный интернет-портал составил список 25 лучших футболистов, выступавших за мюнхенский клуб с 2000 года. Топ-15 выглядит так:

1. Томас Мюллер;

2. Франк Рибери;

3. Филипп Лам;

4. Бастиан Швайнштайгер;

5. Мануэль Нойер;

6. Роберт Левандовски;

7. Арьен Роббен;

8. Давид Алаба;

9. Йозуа Киммих;

10. Тиаго Алькантара;

11. Джером Боатенг;

12. Оливер Кан;

13. Кингсли Коман;

14. Тони Кроос;

15. Михаэль Баллак. 

Джамал Мусиала занял 17-ю строчку, Хаби Алонсо – 22-ю, Харри Кейн – 23-ю. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoБавария
logoОливер Кан
logoФилипп Лам
logoБастиан Швайнштайгер
logoМануэль Нойер
logoФранк Рибери
logoМихаэль Баллак
logoАрьен Роббен
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
рейтинги
logoТони Кроос
logoТомас Мюллер
logoДжером Боатенг
logoРоберт Левандовски
logoТиаго Алькантара
logoДавид Алаба
logoХарри Кейн
logoКингсли Коман
logoЙозуа Киммих
logoДжамал Мусиала
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