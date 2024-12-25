Винисиус посетил матч НБА «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио». Вингера «Реала» показали на медиакубе
Винисиус Жуниор посетил матч НБА в Нью-Йорке.
Изображение вингера «Реала» и сборной Бразилии показали на медиакубе во время матча «Нью-Йорка» и «Сан-Антонио» (117:114).
«Никс» также поприветствовали футболиста, выложив видео с ним соцсетях.
Фото: x.com/theMadridZone
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Zone
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