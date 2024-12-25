Винисиус посетил матч НБА «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио». Вингера «Реала» показали на медиакубе

Винисиус Жуниор посетил матч НБА в Нью-Йорке.

Изображение вингера «Реала » и сборной Бразилии показали на медиакубе во время матча «Нью-Йорка » и «Сан-Антонио » (117:114).

«Никс» также поприветствовали футболиста, выложив видео с ним соцсетях.

Фото: x.com/theMadridZone