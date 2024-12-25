Винисиус выложил фото с трофеями: «Счастливого Рождества!»
Винисиус Жуниор опубликовал праздничный пост.
Вингер «Реала» выложил несколько фотографий, в том числе ту, на которой он запечатлен обнимающим свои трофеи.
«Счастливого Рождества!» – написал бразилец, признанный ФИФА лучшим футболистом года.
Фото: instagram.com/vinijr
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
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