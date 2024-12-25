Винисиус выложил фото с трофеями: «Счастливого Рождества!»

Винисиус Жуниор опубликовал праздничный пост.

Вингер «Реала » выложил несколько фотографий, в том числе ту, на которой он запечатлен обнимающим свои трофеи.

«Счастливого Рождества!» – написал бразилец, признанный ФИФА лучшим футболистом года.

Фото: instagram.com/vinijr