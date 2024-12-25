Мбаппе разговаривал с Пересом в начале декабря и обещал ему улучшить результаты: «Никто не пожалеет о моем подписании»

Килиан Мбаппе обещал президенту «Реала» улучшение своих результатов .

По информации Marca, француз поговорил с Флорентино Пересом перед матчем с «Атлетиком» (1:2). Нападающий пообещал ему изменить динамику своих выступлений и прийти к хорошим результатам.

Утверждается, что несмотря на неизменное доверие руководства клуба, основным посылом в этом разговоре был: «Никто не пожалеет о моем подписании». Килиан также заверил, что сможет забивать больше голов, в том числе решающих.

Как пишет Marca, президенту было важно услышать это из уст игрока и их разговор повлиял на ситуацию. Несмотря на то, что руководство не видело игрока на скамейке запасных, его шаг позволил избавиться от сомнений, прежде чем француз улучшил свои выступления на поле.

Мбаппе забил за «Реал» в 4-м матче подряд – «Севилье» в Ла Лиге, также у него ассист на Браима. У Килиана 14+4 в 24 играх за клуб

Мбаппе после 4:2 с «Севильей»: «Моя адаптация завершена – знаю, что способен на большее. После промаха с пенальти с «Атлетиком» я достиг дна, понял, что должен выкладываться»