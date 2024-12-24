Мбаппе называют «Мбаппепиньясо» в «Реале» из-за умения форварда забивать издали (Defensa Central)
Килиан Мбаппе получил новое прозвище в раздевалке «Реала».
Французский форвард «Реала» забил гол и сделал передачу в игре 18-го тура Ла Лиги против «Севильи» (4:2).
В этом сезоне футболист забил 10 голов и отметился 2 передачами в 16 матчах чемпионата Испании.
В раздевалке мадридцев Килиана Мбаппе теперь называют «Мбаппепиньясо» (piñazo – исп. «удар»), об этом пишет Goal со ссылкой на Defensa Central.
Прозвище отсылает к способности футболиста забивать из-за пределов штрафной мощными и точными ударами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal.com
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