Мбаппе называют «Мбаппепиньясо» в «Реале» из-за умения форварда забивать издали (Defensa Central)

Килиан Мбаппе получил новое прозвище в раздевалке «Реала».

Французский форвард «Реала » забил гол и сделал передачу в игре 18-го тура Ла Лиги против «Севильи» (4:2).

В этом сезоне футболист забил 10 голов и отметился 2 передачами в 16 матчах чемпионата Испании .

В раздевалке мадридцев Килиана Мбаппе теперь называют «Мбаппепиньясо» (piñazo – исп. «удар»), об этом пишет Goal со ссылкой на Defensa Central.

Прозвище отсылает к способности футболиста забивать из-за пределов штрафной мощными и точными ударами.