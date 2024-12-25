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  • Юран о работе в Европе: «Там круглое поле или квадратным мячом играют? Вы же в курсе, где я провел футболистом около 10 лет? Поиграл в четырех странах, португальский – второй язык»
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Юран о работе в Европе: «Там круглое поле или квадратным мячом играют? Вы же в курсе, где я провел футболистом около 10 лет? Поиграл в четырех странах, португальский – второй язык»

Сергей Юран заявил о готовности к работе в европейском чемпионате.

На днях ваш старый знакомый агент Барбоза высказал уверенность, что Юран и в Европе мог бы тренировать. Вы в себе чувствуете такую готовность?

– А там что, круглое поле или квадратным мячом играют (смеется)? Или там по 20 человек с каждой стороны выходят на матч?

Другой менталитет, язык.

– Вы же в курсе, где я провел футболистом около 10 лет?

Естественно.

– Вот. Я поиграл в четырех странах. У меня португальский – второй язык. Да, с английским и немецким чуть сложнее, но их ментальность я знаю. Когда слышу вопросы: «А смогли бы наши тренеры работать в Европе?» – отвечаю: это что, на Марс слетать? Они же у нас могут работать – почему мы не можем у них?

Ментальность мне знакома, а базовые тренерские принципы что здесь, что там не отличаются. Я готов, без вопросов, – сказал бывший нападающий «Бенфики» и «Порту».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoБенфика
logoПорту
logoвысшая лига Португалия
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