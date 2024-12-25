Юран о работе в Европе: «Там круглое поле или квадратным мячом играют? Вы же в курсе, где я провел футболистом около 10 лет? Поиграл в четырех странах, португальский – второй язык»
– На днях ваш старый знакомый агент Барбоза высказал уверенность, что Юран и в Европе мог бы тренировать. Вы в себе чувствуете такую готовность?
– А там что, круглое поле или квадратным мячом играют (смеется)? Или там по 20 человек с каждой стороны выходят на матч?
– Другой менталитет, язык.
– Вы же в курсе, где я провел футболистом около 10 лет?
– Естественно.
– Вот. Я поиграл в четырех странах. У меня португальский – второй язык. Да, с английским и немецким чуть сложнее, но их ментальность я знаю. Когда слышу вопросы: «А смогли бы наши тренеры работать в Европе?» – отвечаю: это что, на Марс слетать? Они же у нас могут работать – почему мы не можем у них?
Ментальность мне знакома, а базовые тренерские принципы что здесь, что там не отличаются. Я готов, без вопросов, – сказал бывший нападающий «Бенфики» и «Порту».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий