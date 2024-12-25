«После матча хреначит адреналин, ты в эйфории – все условия, чтобы до 6-7 часов утра просидеть и поиграть на премиальные». Нахушев о казино
– В начале нулевых многие футболисты просаживали деньги в игровых автоматах. Тебя тоже зацепило?
– В ЦСКА – нет. Там у меня был один маршрут: дом – тренировка – дом.
Хотел прогрессировать доказывать свою состоятельность, чтобы закрепиться в команде. А вот когда перешел в «Сатурн» началось – тусовки, казино.
Первый год в «Сатурне» я был не женат, поэтому ситуация позволяла. Я не был лудоманом, но иногда заходил попытать удачу. Особенно после домашних побед.
– Почему именно после них?
– Ну а что еще делать? После матча у тебя хреначит адреналин, ты в эйфории – до утра точно не заснешь.
Плюс для тех, кто играл, на следующий день всегда была восстановительная тренировка – побегали на лайте и разошлись.
Короче, все условия для того, чтобы до 6-7 часов утра просидеть в казино и поиграть на премиальные, – сказал бывший защитник «Сатурна» Руслан Нахушев.
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