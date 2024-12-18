Меленстен об Антони: «МЮ» придется смириться с убытками – у него нет нужных Амориму качеств. Слишком предсказуем, к концу января увидим его в другой команде, думаю»

Рене Меленстен считает, что «МЮ» стоит расстаться с Антони, несмотря на убытки.

Бразилец перешел в «Юнайтед» в 2022 году из «Аякса» за 100 млн евро.

«Манчестер Юнайтед », возможно, придется принять горькую пилюлю и смириться с убытками в январе, потому что, по моему мнению, у Антони нет тех качеств, которые нужны Рубену Амориму . Мне сложно представить, как он впишется в эту команду. Думаю, он один из самых провальных трансферов в АПЛ за последние годы.

Это еще один пример игрока из нидерландской лиги – лиги, которую я хорошо знаю. Там можно выигрывать семь из десяти матчей, не напрягаясь. В Премьер-лиге нужно держать топ-уровень абсолютно в каждой игре. Думаю, самый главный фактор, который сдерживает Антони, – это его собственный характер. У него есть черты, которые не нравятся другим игрокам.

Помимо этого, он недостаточно эффективен. Он слишком предсказуем в момент смещения под левую ногу. Мы почти не видим качественных передач или созданных моментов с его стороны, и я думаю, что уже к концу января мы увидим его в другой команде», – сказал бывший помощник Алекса Фергюсона в интервью Lucky Block.

В «МЮ» отмечают прогресс Антони при Амориме, однако хотят продать вингера зимой (Флориан Плеттенберг)