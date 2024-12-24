Осужденного за групповое изнасилование Робиньо не выпустят на 11 дней в честь Рождества – в отличие от убийцы, отбывающего 40-летний срок

Робиньо не выйдет из тюрьмы на Рождество.

Daily Mail передает, что бывший форвард «Милана» и «Реала», приговоренный к 9 годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании, не имеет права на 11 дней покинуть тюрьму в Тремембе. Такая возможность предоставляется части заключенных в связи с праздниками.

Такое ограничение связано с тем, что Робиньо отбывает наказание в условиях закрытого режима, а временно покинуть тюремный комплекс имеют возможность только заключенные с полуоткрытым режимом.

Отмечается, что в то же время выйти на 11 дней сможет мужчина, приговоренный почти к 40 годам лишения свободы за то, что держал в заложниках, а затем убил свою бывшую девушку-подростка. Всего в этой тюрьме право на праздничное освобождение есть у более чем 2500 заключенных.

Робиньо осудили на 9 лет за изнасилование в Италии – но сидеть будет в Бразилии. Прятался с 2017-го