Верховный суд Бразилии проголосовал против освобождения Робиньо. Экс-форвард приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Верховный суд Бразилии выступил против освобождения Робиньо из тюрьмы.

Экс-нападающий «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии. После ареста в Бразилии он отбывает наказание в местной тюрьме Тремембе.

Ранее защита Робиньо оспорила законность ареста по приговору иностранного суда.

Федеральный верховный суд Бразилии большинством голосов выступил за сохранение приговора в силе. За выступили 6 судей, против – один человек.

Защита Робиньо оспорила законность ареста по приговору иностранного суда за групповое изнасилование. Экс-игрок «Реала» и «Милана» останется в тюрьме до конца процесса