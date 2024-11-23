Верховный суд Бразилии проголосовал против освобождения Робиньо. Экс-форвард приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование
Верховный суд Бразилии выступил против освобождения Робиньо из тюрьмы.
Экс-нападающий «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии. После ареста в Бразилии он отбывает наказание в местной тюрьме Тремембе.
Ранее защита Робиньо оспорила законность ареста по приговору иностранного суда.
Федеральный верховный суд Бразилии большинством голосов выступил за сохранение приговора в силе. За выступили 6 судей, против – один человек.
Защита Робиньо оспорила законность ареста по приговору иностранного суда за групповое изнасилование. Экс-игрок «Реала» и «Милана» останется в тюрьме до конца процесса
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ge Globo
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