Малышев заявил, что спортивным директором «Спартака» станет иностранец: «Кого-то предлагают агенты, где-то прибегаем к услугам агентств, занимающихся подбором персонала»
Ранее эту должность занимал Томаш Амарал.
– Болельщики «Спартака» ждут назначения спортивного директора. Когда?
– Пока контракт не подписан, то есть пока человек не вступил в должность, мы сообщать не можем.
– В программе Тимура Гурцкая было объявлено, что клуб нанял консалтинговую контору, которая подбирает кандидата на пост спортивного директора. Это правда?
– Не буду рассказывать всего. Но, как вы наверняка догадываетесь, информация о кандидатах приходит из разных источников.
Кого-то предлагают агенты, кого-то мы сами находим и выходим на связь. Где-то прибегаем к услугам агентств, которые занимаются подбором персонала в области футбола.
– Вы говорили о том, что на пост спортивного директора клуба было несколько кандидатов-иностранцев и один россиянин. Сейчас россиянин остался в списке кандидатов?
– На данный момент нет.
– То есть спортивным директором точно будет иностранец.
– Да.
– Какова судьба напарника Амарала – Жоакима Пинту?
– Он в штабе, подготовил шорт-листы на зимнее окно. А дальше будет решать новый спортивный директор, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
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