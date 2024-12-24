Малышев заявил, что спортивным директором «Спартака» станет иностранец: «Кого-то предлагают агенты, где-то прибегаем к услугам агентств, занимающихся подбором персонала»

Олег Малышев заявил, что спортивным директором «Спартака» станет иностранец.

Ранее эту должность занимал Томаш Амарал.

– Болельщики «Спартака» ждут назначения спортивного директора. Когда?

– Пока контракт не подписан, то есть пока человек не вступил в должность, мы сообщать не можем.

– В программе Тимура Гурцкая было объявлено, что клуб нанял консалтинговую контору, которая подбирает кандидата на пост спортивного директора. Это правда?

– Не буду рассказывать всего. Но, как вы наверняка догадываетесь, информация о кандидатах приходит из разных источников.

Кого-то предлагают агенты, кого-то мы сами находим и выходим на связь. Где-то прибегаем к услугам агентств, которые занимаются подбором персонала в области футбола.

– Вы говорили о том, что на пост спортивного директора клуба было несколько кандидатов-иностранцев и один россиянин. Сейчас россиянин остался в списке кандидатов?

– На данный момент нет.

– То есть спортивным директором точно будет иностранец.

– Да.

– Какова судьба напарника Амарала – Жоакима Пинту?

– Он в штабе, подготовил шорт-листы на зимнее окно. А дальше будет решать новый спортивный директор, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев .