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  • Каманцев о судье Опейкиной: «Ее назначение не является пиар-акцией или желанием доказать, что женщины могут судить мужские турниры. Это следствие исключительно ее квалификации»
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Каманцев о судье Опейкиной: «Ее назначение не является пиар-акцией или желанием доказать, что женщины могут судить мужские турниры. Это следствие исключительно ее квалификации»

Павел Каманцев оценил перспективы судьи Веры Опейкиной в мужском футболе.

Как оцените ее перспективы в мужском футболе?

– Думаю, в настоящий момент это больше первая лига с какими-то отдельными назначениями на матчи РПЛ или Кубка России с участием команд РПЛ. Говорить, что она сейчас готова постоянно судить в премьер-лиге, пока невозможно, а дальше все зависит от нее.

Вы ведь поймите, что ее назначение не является какой-то пиар-акцией или желанием доказать, что женщины могут судить мужские соревнования. Все назначения, которые получала Вера, – это следствие исключительно ее квалификации. Она очень много работает ВАР в РПЛ. Кроме того, этот человек получил в прошлом году назначение на официальный матч сборных Армении и Казахстана в женской Лиге наций УЕФА. Единственный российский судья, работавший на международном соревновании после 2022 года.

То есть ее назначения на матчи первой лиги и РПЛ – это не какой-то эксперимент?

– Именно. Тот матч «Енисея» с Хабаровском просто громко прозвучал из-за высказываний главного тренера. Но Вера ведь и раньше судила игры такого уровня. И никто об этом не вспоминал. Наверное, ажиотаж был только в прошлом году в Калининграде, когда она судила матч «Балтика» – «Крылья Советов» в Кубке России, дебютировав на матче команд РПЛ. Тогда ей подарили цветы, немало об этом говорили и писали.

А дальше мы до того эпизода с Тихоновым о ней не особо слышали, ее судейство воспринималось буднично, что является лучшей рекламой для Веры. Значит, она работает хорошо и получает назначения не искусственным образом, – сказал председатель судейского комитета РФС.

Каманцев об Опейкиной: «Если она работает ВАР в РПЛ, то почему не может работать судьей на матче Первой лиги? У нас не должно быть деления по половому признаку»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Павел Каманцев
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoРФС
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