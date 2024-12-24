Мойзе Кин – первый со времен Кьезы итальянский игрок «Фиорентины» с 10 голами в сезоне Серии А

Мойзе Кин забил 10-й гол в сезоне Серии А.

Форвард стал первым за последние 5 лет итальянским игроком «Фиорентины», достигшим этой отметки в турнире.

В сезоне-2019/20 Федерико Кьеза также забил за «фиалок» 10 мячей – в 34 играх.

В понедельник Кин реализовал пенальти в матче с «Удинезе» (1:2). У него 10+1 в 15 матчах текущего чемпионата Италии.