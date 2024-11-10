Мойзе Кин сделал первый хет-трик в карьере. Форвард «Фиорентины» идет 2-м в списке бомбардиров Серии А с 8 голами

Мойзе Кин сделал первый хет-трик в карьере.

Нападающий «Фиорентины» трижды забил в ворота «Вероны» (3:1) в рамках 12-го тура Серии А – на 4-й, 59-й и 92-й минутах.

Кин забил 6 голов в трех последних матчах – также был дубль в игре с «Ромой» (5:1) и гол в ворота «Торино» (1:0).

Всего в 11 матчах чемпионата Италии в этом сезоне Мойзе забил 8 голов. Больше только у Матео Ретеги из «Аталанты» – 11.

Летом 24-летний нападающий сборной Италии перешел в «Фиорентину» из «Ювентуса » за 13+5 млн евро.

Подробная статистика выступлений бывшего игрока «ПСЖ», «Эвертона» и «Вероны» доступна здесь .