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Мойзе Кин сделал первый хет-трик в карьере. Форвард «Фиорентины» идет 2-м в списке бомбардиров Серии А с 8 голами

Мойзе Кин сделал первый хет-трик в карьере.

Нападающий «Фиорентины» трижды забил в ворота «Вероны» (3:1) в рамках 12-го тура Серии А – на 4-й, 59-й и 92-й минутах.

Кин забил 6 голов в трех последних матчах – также был дубль в игре с  «Ромой» (5:1) и гол в ворота «Торино» (1:0).

Всего в 11 матчах чемпионата Италии в этом сезоне Мойзе забил 8 голов. Больше только у Матео Ретеги из «Аталанты» – 11.

Летом 24-летний нападающий сборной Италии перешел в «Фиорентину» из «Ювентуса» за 13+5 млн евро.

Подробная статистика выступлений бывшего игрока «ПСЖ», «Эвертона» и «Вероны» доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
logoАталанта
logoФиорентина
logoЮвентус
logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
logoВерона
logoМойзе Кин
logoМатео Ретеги
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