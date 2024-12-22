Лаутаро считает, что Индзаги недооценивают: «Иногда он мыслит как футболист, очень хорошо нас понимает. С ним я вышел на другой уровень»

Лаутаро Мартинес считает, что Симоне Индзаги недооценивают.

– Симоне Индзаги недооценивают?

– Я думаю, да. Его секрет в том, что он иногда продолжает мыслить как футболист, поэтому он очень хорошо нас понимает и переживает все так же, как и мы.

Для меня вдвойне удача, что он был нападающим, поэтому я ощущаю себя свободнее и могу улыбаться. Это очень позитивные вещи.

У Конте я многому научился и благодарен ему за это. С Индзаги я чувствую, что вышел на другой уровень, – сказал нападающий «Интера » о тренере команды.