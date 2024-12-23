РФС подписал соглашение с Минобрнауки РФ: «Точек соприкосновения много. Развитие студенческого футбола, научных исследований, улучшение материально-технической базы для футбола в вузах»

РФС договорился о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования РФ.

Стороны заключили официальное соглашение о сотрудничестве, подписи под документом поставили президент РФС Александр Дюков и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ключевые цели сотрудничества – развитие и повышение уровня кадрового потенциала и резерва на базе высших учебных заведений для российского футбола, организация волонтерской деятельности, формирование и усовершенствование базы для проведения научно-исследовательских работ в сфере футбола, а также популяризация студенческого футбола как составной части физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в том числе содействие организации и проведению массовых молодежных мероприятий по футболу.

«Подписание соглашения с Минобрнауки – важное событие для РФС. Наше сотрудничество позволит систематизировать и вывести на новый качественный уровень работу по целому ряду направлений.

Речь идет о развитии студенческого футбола, выстраивании сотрудничества в сфере науки, совместных с подведомственными Минобрнауки России вузами научных исследованиях о футболе и футбольной индустрии, работе в сфере добровольческой деятельности, совершенствовании материально-технической базы для футбола в вузах.

Точек соприкосновения очень много, и соглашение о сотрудничестве – эффективный инструмент для достижения наших общих целей», – сказал президент РФС Александр Дюков.