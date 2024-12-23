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  • Пулишич о прозвище «Капитан Америка»: «Не добавляет давления, просто забавное имя. Слова Ибры говорят о том, что он и «Милан» многого ожидают от меня. Хочу отдать все ради этого клуба»
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Пулишич о прозвище «Капитан Америка»: «Не добавляет давления, просто забавное имя. Слова Ибры говорят о том, что он и «Милан» многого ожидают от меня. Хочу отдать все ради этого клуба»

Кристиан Пулишич высказался о прозвище «Капитан Америка».

– Как мы уже упоминали, ты не совсем в восторге от своей известности. В документальном фильме Златан Ибрагимович говорит: «Он играет из глубины и твердо стоит на ногах. Но неважно, ты Капитан Америка, мне насрать, что ты говоришь, ты им являешься». Что это значит для тебя? Просто то, что ты неотъемлемая часть этого большого клуба, или в этом есть что-то большее?

– Такое заявление Ибры говорит лишь о том, что он многого ожидает от меня. Как и «Милан», и это именно то место, где я хочу быть. Я хочу отдать все ради этого клуба. За короткое время я показал, что могу быть большой частью этой команды и помогать нам создавать голы.

Прозвище «Капитан Америка» не имеет для меня какого-то большего значения. Это просто забавное имя. Оно не добавляет давления, я так не считаю. Все именно так, как он сказал – ему все равно, нравится мне это или нет, и как именно зовут. Это неважно.

Мои друзья и семья не называют меня так. Но я очень стараюсь всегда отдавать все силы «Милану» и сборной, и что бы люди ни говорили об этом, это нормально.

– Так что, когда ты нарядился Капитаном Америкой на Хэллоуин, это был просто костюм?

– Да, да (смеется). У нас был Хэллоуин с командой, поэтому выбор костюма был для меня довольно простым. Я подумал, что это будет смешно, людям покажется, что это смешно, – сказал полузащитник «Милана» и сборной США.

Ибрагимович о Пулишиче: «Ему не нравится быть Капитаном Америкой. Но мне насрать, если это оказывает больше давления. Это его вина – не был бы так хорош, мы бы ничего не просили»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GQ
logoСборная США по футболу
logoсерия А Италия
logoКристиан Пулишич
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
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