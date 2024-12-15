Пулишич и «Милан» договорились о продлении контракта. Кристиан с зарплатой 4-5 млн евро в год станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды (Маттео Моретто)

Кристиан Пулишич и «Милан» договорились о продлении контракта.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, новое соглашение с полузащитником будет рассчитано до 2029 года или до 2028-го с возможностью продления на год.

Зарплата Пулишича составит от 4 до 5 млн евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В нынешнем сезоне Пулишич отметился 5 голами и 4 ассистами в 14 матчах за «Милан » в Серии А. Подробную статистику американца можно найти здесь .