Пулишич и «Милан» договорились о продлении контракта. Кристиан с зарплатой 4-5 млн евро в год станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды (Маттео Моретто)
Кристиан Пулишич и «Милан» договорились о продлении контракта.
Как сообщает журналист Маттео Моретто, новое соглашение с полузащитником будет рассчитано до 2029 года или до 2028-го с возможностью продления на год.
Зарплата Пулишича составит от 4 до 5 млн евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
В нынешнем сезоне Пулишич отметился 5 голами и 4 ассистами в 14 матчах за «Милан» в Серии А. Подробную статистику американца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто
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