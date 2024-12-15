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  • Пулишич и «Милан» договорились о продлении контракта. Кристиан с зарплатой 4-5 млн евро в год станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды (Маттео Моретто)
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Пулишич и «Милан» договорились о продлении контракта. Кристиан с зарплатой 4-5 млн евро в год станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды (Маттео Моретто)

Кристиан Пулишич и «Милан» договорились о продлении контракта.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, новое соглашение с полузащитником будет рассчитано до 2029 года или до 2028-го с возможностью продления на год.

Зарплата Пулишича составит от 4 до 5 млн евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В нынешнем сезоне Пулишич отметился 5 голами и 4 ассистами в 14 матчах за «Милан» в Серии А. Подробную статистику американца можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто
logoКристиан Пулишич
logoсерия А Италия
logoМилан
logoСборная США по футболу
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