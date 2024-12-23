Бараха уволен из «Валенсии». 6-кратные чемпионы Испании идут в зоне вылета Ла Лиги

Рубен Бараха уволен из «Валенсии».

Клуб объявил об увольнении тренера и поблагодарил бывшего игрока, взявшего два из шести чемпионских титулов клуба в его составе, за энтузиазм и преданность делу.

«Валенсия » занимает 19-е, предпоследнее место в таблице Ла Лиги – это зона прямого вылета. У команды 12 очков и две победы за 17 матчей чемпионата.