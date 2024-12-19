Акционеры «Валенсии» сорвали ежегодное собрание на «Месталье», скандируя «Вон» совету директоров и «Лим, убирайся сейчас же». Клуб осудил их поведение

Акционеры «Валенсии» сорвали собрание в знак протеста против руководства.

Как сообщает As, некоторые из присутствовавших на «Месталье» акционеров клуба скандировали «Вон!», когда члены совета директоров клуба выходили из подтрибунного помещения на сцену, установленную на поле.

Также с трибун были слышны выкрики в адрес владельца клуба Питера Лима : «Питер, убирайся сейчас же!» Председателя совета директоров Лайхун Чан называли «лгуньей».

В результате протестов собрание акционеров «Валенсии» было приостановлено спустя около 10 минут после его начала. Выступления членов совета директоров клуба были отменены, и участники сразу перешли к голосованию по вопросам повестки в онлайн-режиме.

«Валенсия » и ее совет директоров сожалеют произошедшем на очередном общем собрании акционеров 2024 года.

Неприемлемое поведение группы из 190 присутствующих акционеров неоднократно препятствовало выступлениям совета директоров, срывая собрание, в котором участвовали 243 акционера, и на голосование были вынесены ключевые аспекты корпоративного и финансового развития клуба.

На собрании акционеров 2023 года клуб и совет директоров одобрили сокращение количества акций, необходимых для участия в собрании, с целью начала диалога с акционерами. К сожалению, сегодняшние события не соответствуют духу этой меры и помешали высказаться акционерам и совету директоров. Собрание акционеров 2024 года не получилось провести в рамках норм вежливости и уважения», – говорится в заявлении «Валенсии» по поводу инцидента.

В текущем сезоне «Валенсия» занимает последнее, 20-е, место в таблице Ла Лиги , набрав 11 очков в 16 матчах.