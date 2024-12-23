Фанаты «Валенсии» призвали бойкотировать матч с «Реалом» в знак протеста против владельца Лима: «Не позволим убить клуб ради денег»

Группа фанатов «Валенсии» призвала бойкотировать матч с «Реалом».

«Валенсия» сыграет с «Реалом » на «Месталье» 3 января в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги.

В воскресенье ассоциация акционеров «Валенсии» Libertad VCF опубликовала заявление с призывом не приходить на первый домашний матч клуба в 2025 году. Акция направлена против руководства клуба и его владельца Питера Лима .

«Ситуация в «Валенсии» достигла критической точки. Питер Лим и его сообщники привели наш клуб к спортивному, экономическому и социальному краху. Как сообщество, приверженное будущему нашей команды, мы не можем это игнорировать. Наш долг – заявить о себе и действовать.

Поэтому мы призываем к полному опустошению «Местальи» 3 января, в матче против «Реала». Мы не станем соучастниками разрушения клуба. Мы не позволим убить «Валенсию» ради денег.

Болельщики, это неравная битва. Мы в одиночестве, но мы не станем молчать. Давайте освободим «Месталью», чтобы осудить их грабительские действия и показать, что мы не позволим им уничтожить идентичность и будущее нашего клуба, чтобы стать еще богаче. Давайте не будем молчаливыми соучастниками.

3 января, ради «Валенсии» и ее истории, ради попытки дать ей будущее, освободим «Месталью», – говорится в заявлении организации.

«Валенсия » занимает предпоследнее, 19-е, место в таблице Ла Лиги , набрав 12 очков в 17 матчах.